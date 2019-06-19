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日本发生6.5级地震 当地新干线停驶约200户停电

2019年06月19日06:13  来源：中国新闻网
 

　　中新网6月18日电 据外媒报道，当地时间18日21时22分，日本本州西岸近海发生6.5级左右地震，已发布海啸预警。

　　日本气象厅称，预计一波约1米高的海啸将袭击东京以北的日本海沿岸。

　　日本本州西岸近海发生6.5级左右地震。

　　据法新社援引日本放送协会(NHK)消息称，地震发生后，当地官员立刻将该地区的新干线停驶，此外，目前有大概200户家庭停电。日本气象厅表示，预计已经有海浪抵达山形县和新潟县的海岸。

　　NHK还报道称，震中附近的核电站并未监测到任何异常情况。

　　据中国地震台网正式测定，6月18日21时22分在日本本州西岸近海(北纬38.56度，东经139.52度)发生6.5级地震，震源深度20千米。另据美国地质勘探局测定，此次地震震级为6.4级，震源深度16.4公里。

(责编：白宇、岳弘彬)
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