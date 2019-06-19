推进务实合作  实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

安提瓜和巴布达的圣约翰港。

本报记者 朱东君摄

在中企承建的乌克兰尼科波尔光伏电站，中乌员工在对变电设备进行巡检。

本报记者 谭武军摄

共建一带一路推动人道主义目标在沿线国家实现

（法国）雅克·贝莱

共建“一带一路”倡议是关于发展的倡议，与我们要维护世界和平、实现普遍安全的理念是一致的。我们希望积极参与共建“一带一路”合作，更好地为沿线地区的人民提供帮助，促进当地局势稳定。

共建“一带一路”倡议刚提出时，红十字国际委员会就认识到其重要意义，积极参与其中，与中国和沿线各国分享我们的经验和认识。共建“一带一路”推动人道主义目标在沿线国家实现，为世界和平与发展作出贡献。

中国的海外救援行动力很强。以尼泊尔地震救援为例，中国发挥了重要作用。在一些战乱地区和发展中国家，中国积极作为，派出维和部队，为当地和平发展作出了贡献。我们对此高度赞赏。红十字国际委员会的工作人员常年在艰苦地区工作，了解当地的生存环境和居民生活状况。因此，我相信在共建“一带一路”框架下，我们与沿线国家有很多合作机会。

共建“一带一路”倡议是关于发展的倡议，与我们要维护世界和平、实现普遍安全的理念是一致的。作为一个在武装冲突地区开展工作的中立的人道组织，红十字国际委员会希望借助共建“一带一路”倡议，加强同中国的协调对接，更好地开展合作，帮助当地人民改善生活。

改善民生、提供人道主义援助，还包括能力建设、医疗设施建设、国际人道主义知识和国际人道法的普及等工作。2018年5月，红十字国际委员会同中国红十字会在北京签署合作备忘录，依托共建“一带一路”平台，发挥红十字会的独特优势，为推动构建人类命运共同体积极贡献力量。

我曾长期在法国外交部工作，主要负责对华事务。我曾两次来中国常驻，在北京和上海工作、生活多年。上世纪90年代初，我在北京大学学习了一年的汉语语言和文化。

2016年，我加入红十字国际委员会，担任红十字国际委员会主席彼得·莫雷尔的特使，负责与中国有关的事务。中国是红十字国际委员会唯一设立主席事务特使一职的国家。我们希望积极参与共建“一带一路”合作，更好地为沿线地区的人民提供帮助，促进当地局势稳定。这也有助于共建“一带一路”宏伟愿景的实现。

我每次来中国就像回家一样，都要见见中国的同事和合作伙伴们。未来，红十字国际委员会将继续致力于加强与中国政府的合作，积极对接共建“一带一路”倡议，就我们共同关心的人道主义事务加强交流与合作。我们也希望，在共建“一带一路”倡议沿线及更多地区开展国际人道主义行动，扩大我们的朋友圈。

（作者为红十字国际委员会主席中国事务特使，本报记者刘歌采访整理）

助力更多德国中小企业参与共建一带一路

（德国）冯·赫尔多夫

共建“一带一路”倡议为发展中国家和发达国家提供了平等合作的机遇与平台。我们将致力于协调共建“一带一路”倡议沿线国家政府和企业联合会，加强经济和文化联系，助力更多德国中小企业更好地参与共建“一带一路”，实现互利共赢、长远发展。

共建“一带一路”倡议提出后，德国经济界迅速给予了积极回应。德国企业尤其关注第三方市场合作方面的机遇。日前，德国和欧盟领导人表示愿将欧盟“欧亚互联互通战略”与共建“一带一路”深度对接，开展创新性合作。

德国企业在共建“一带一路”中的参与度还远远不够。实际上，不仅是基础设施领域，物流、能源、原材料、医疗、汽车等行业，都有着巨大合作潜力。

中小企业是德国经济的支柱。大量中小企业都在思考如何更加深入参与共建“一带一路”。德国的中小企业中有许多世界范围内的行业隐形冠军，但由于规模、人力、资金有限，它们参与共建“一带一路”的途径不多。今年3月，我们成立了德国“一带一路”倡议协会，希望为中小企业参与共建“一带一路”给予具体的指导和支持。我们将努力推动政府方面更加了解经济界急切的需求，制定积极的政策。

共建“一带一路”倡议为发展中国家和发达国家提供了平等合作的机遇与平台。我们赞赏中国推动世界共同发展、共同创造全球价值的诚意与能力。日前举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛就是为共建“一带一路”可持续发展进行顶层设计的重要平台。

今年3月，意大利和中国签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，成为首个正式参与共建“一带一路”的七国集团成员。我相信，意大利同中国围绕共建“一带一路”展开合作，将为意大利注入发展新动能，并强有力地惠及南欧和地中海地区。意大利政府此举为其他欧盟国家加强与中国合作做出了表率。

中国经济高质量发展、让数亿人脱贫的成就、反腐倡廉的力度、建设绿色经济的决心和行动力……中国的发展成就和合作共赢理念受到世界认可。这其中，中国共产党的领导是成功的关键所在。

未来，我们将致力于协调共建“一带一路”倡议沿线国家政府和企业联合会，加强经济和文化联系，助力更多德国中小企业更好地参与共建“一带一路”，实现互利共赢、长远发展。

（作者为德国“一带一路”倡议协会主席，本报记者冯雪珺采访整理）

共建一带一路可以为西班牙带来新的发展机遇

（西班牙）何塞·玛丽亚·奇基略

共建“一带一路”是一项开放、包容的建设性倡议，有着丰富的历史内涵。共建“一带一路”不仅加强了沿线地区的互联互通，也为不同文明间加深对话和友谊，实现共同发展，共创美好未来带来了新的机遇。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛日前举行。论坛总结了共建“一带一路”倡议自提出以来的积极进展与丰硕成果，提出高质量共建“一带一路”，为共建“一带一路”国际合作增添了新动力，描绘了新愿景。

共建“一带一路”是一项开放、包容的建设性倡议，有着丰富的历史内涵。它致力于合作共赢、共同发展，让各国人民共享发展成果。共建“一带一路”倡议提出近6年来，得到了越来越多国家和民众的积极响应，拥有光明的发展前景。

延续千年的古丝绸之路是一条和平与友谊之路。古丝绸之路上的不同文明在漫长岁月里互相交融，谱写了交流互鉴的华美篇章，也积淀了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是人类文明的宝贵遗产和财富。共建“一带一路”倡议正是对丝路精神的传承和发扬，强调不同文明之间互相尊重、求同存异、互相合作，使所有参与的国家都能从中获益。共建“一带一路”不仅加强了沿线地区的互联互通，也为不同文明间加深对话和友谊，实现共同发展，共创美好未来带来了新的机遇。

随着共建“一带一路”的推进，不同国家及民众间的联系越来越紧密。教育、文化、旅游等领域的交流日益频繁，不同形式的人文交流与对话正在共建“一带一路”沿线国家如火如荼开展，为世界和平与发展打下坚实的民意基础。

不仅如此，共建“一带一路”加强了各国的互联互通，促进了不同国家和地区的人员交往，增进了互相理解和信任。这又为扩大在经贸等领域的合作打下基础，有利于各国实现共同发展，减少贫困。共建“一带一路”不仅给沿线人民带来了福祉，也有助于推动联合国2030年可持续发展议程的实现。

共建“一带一路”对西班牙来说也非常重要，对我的家乡瓦伦西亚而言更具有重要意义。瓦伦西亚历史上曾经是古丝绸之路的重要节点。通过和中国的经贸往来，中国的丝绸、瓷器和大米等传入瓦伦西亚，在其历史上写下了浓墨重彩的一笔，成为其城市文化印记的重要组成部分。时至今日，瓦伦西亚丝绸交易所、丝绸和瓷器博物馆等依旧是古丝绸之路的重要见证者。

如今，瓦伦西亚与中国的经贸联系愈加紧密。作为地中海地区与中国经贸联系最紧密的港口之一，瓦伦西亚可以成为连接东西方的重要门户和桥梁，成为“一带一路”的重要节点。目前，西班牙正在推动地中海走廊项目建设，该项目可以与共建“一带一路”倡议对接。我们应当积极参与共建“一带一路”，这是不可错失的重要机遇。我确信，共建“一带一路”可以为西班牙带来新的发展机遇，将两国的美好情缘世代相传。

（作者为联合国教科文组织丝绸之路网络平台主席、西班牙国会前议员，本报记者姜波采访整理）

菲律宾是共建一带一路倡议的受益者

（菲律宾）罗马纳

共建“一带一路”倡议是数十年来世界最大的经济发展计划之一，在基础设施建设、互联互通、扩大贸易、促进投资等方面具有巨大潜力。共建“一带一路”倡议的包容性与广泛性将不断增强，在促进全球经济发展及完善全球治理方面产生更大影响。

共建“一带一路”倡议是数十年来世界最大的经济发展计划之一，在基础设施建设、互联互通、扩大贸易、促进投资等方面具有巨大潜力。共建“一带一路”推动世界多极化发展，最终促进构建和平、繁荣与和谐的世界。

菲律宾是共建“一带一路”倡议的重要合作伙伴，杜特尔特总统两次率团出席“一带一路”国际合作高峰论坛，充分显示出菲律宾参与共建“一带一路”的坚定决心。

菲律宾正在为经济发展寻找新的机遇。2017年4月，菲律宾推出“大建特建”计划，涵盖道路、桥梁、海运、铁路、机场、防洪、电力等基础设施工程，旨在完善菲律宾的基础设施，改善菲律宾人民的生活水平。该计划与共建“一带一路”倡议高度契合，推动了菲中两国在基础设施建设领域开展更多互利合作。菲中双方于2018年11月签署了克拉克工业园项目协议。中国葛洲坝集团投资20亿美元在菲律宾建设工业园区，这是中国在菲律宾投资最多的项目之一，也是“大建特建”计划中最大的项目之一。除此之外，共建“一带一路”倡议也与东盟愿景2025、东盟互联互通规划等十分契合。

贸易畅通符合民众期待。菲律宾是共建“一带一路”倡议的受益者。目前，中国是菲律宾最大的贸易伙伴，2018年，菲律宾对中国出口同比增长7.1%。中国也是菲律宾最主要的投资来源国，2018年，中国对菲律宾直接投资净额达4.69亿美元。中国国际进口博览会成为菲律宾增加对华出口的重要平台。菲律宾参加了首届进博会，2019年，菲律宾计划扩大在第二届进博会的参展规模。此外，中国已成为菲律宾第二大旅游客源国，游客人数大幅攀升。两国民间交流也在不断增加。

我相信，共建“一带一路”倡议的包容性与广泛性将不断增强，在促进全球经济发展及完善全球治理方面产生更大影响。“一带一路”国际合作高峰论坛是加强睦邻友好的重要平台，许多国家可以借此平台寻求推动经济发展的道路。我们将继续积极支持共建“一带一路”倡议各项目标的实现，与各国携手共赢。

（作者为菲律宾驻华大使，本报记者黄发红采访整理）

共建一带一路始终注重增进人民福祉

（法国）卫 然

共建“一带一路”为全球多边合作提供了广阔平台，凝聚起更多国际共识，越来越受世界瞩目。共建“一带一路”为国家带来发展机遇，让民众的生活更加幸福美好。共建“一带一路”意味着不同国家有更多的机会分享应对健康与人口老龄化问题的经验。

不久前，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办。从参会人数到成果清单，都表明共建“一带一路”为全球多边合作提供了广阔平台，凝聚起更多国际共识，越来越受世界瞩目。近6年来，共建“一带一路”倡议的许多愿景已经从蓝图变为现实，众多沿线国家和地区的民众从中受益。

我很高兴看到，共建“一带一路”始终注重增进人民福祉。共建“一带一路”为国家带来发展机遇，让民众的生活更加幸福美好。今天，共建“一带一路”倡议站在新起点上，在实现高质量发展的过程中更加注重对接国际规则和标准，为跨国企业融入共建“一带一路”提供了新路径。

对健康保险企业而言，共建“一带一路”不仅意味着更多的商业机会，也是解决社会问题、构建大健康生态的重要契机。人口老龄化引发的问题是全球性的，需要不同国家携手应对。共建“一带一路”意味着不同国家有更多的机会分享应对健康与人口老龄化问题的经验。共建“一带一路”体现出中国具有更强的包容性与开放性。

与中国开展业务往来的这10年间，我深刻感受到中国投资环境的日益透明和开放。今年的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席强调了对引进外资的重视。

中国政府深知中国社会所面临的挑战，并积极采取措施、主动应对。中国社会保障体系经历了深刻变革，中国—欧盟社会保障改革项目的实施便是一个很好的例证。它为我们提供了交流双方社保体系改革经验的机会，也体现了中国在创新社保体系上的决心。

中国在为世界提供公共产品方面作出了不懈努力，国际社会对此有目共睹。尤其在应对人口老龄化带来的经济、社会等挑战方面，中国付出了巨大努力，取得了显著成就。人口老龄化不是一个国家的问题，而是全球共同面临的挑战。中国积极呼吁国际社会采取相应措施，共同应对老龄化，建设国际健康生态大环境。我们愿在共建“一带一路”框架下加强同中方的合作与交流。

（作者为国际合作与相互保险联盟副主席，本报记者李琰采访整理）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)