德国推出“国家继续教育战略”

数字化时代给全球职场带来了新的用人要求。日前，德国政府出台首个“国家继续教育战略”，旨在数字化时代加强人才培养、营造新型继续教育文化。该战略由德国联邦政府、州政府、商界和工会等联合制定，被德国联邦教研部部长安雅·卡利切克称为“德国职业继续教育的里程碑”。根据联邦教研部公报，该战略相关合作伙伴将加强沟通协调，致力于提供更加透明且易得的继续教育机会，并将在2021年发布战略总体执行情况报告。

数字化在创造新劳动岗位的同时，愈加智能的机器也在取代传统劳动岗位。根据德国联邦劳工和社会保障部发起的一项名为“数字化工作世界”的预测显示，到2035年，数字化将给德国累计创造330万个新就业岗位，但也会导致400万人因被机器取代而失业。数字化时代，如果相关的继续教育跟不上，大批就业者可能在未来无法继续胜任职场的要求。

德国联邦劳工和社会保障部部长胡贝图斯·海尔指出：“如果我们想利用好数字化转型带来的机遇，就必须在职业培训和继续教育方面投入更多资金。这是在转型到来前保持员工从业能力、防止失业，同时确保基础专业人才的关键。”

卡利切克表示，继续教育必须成为未来日常工作的一部分，“希望在德国营造真正的继续教育文化”。数字化给制造业带来的是更多为客户量身定制的可能，“国家继续教育战略”也将致力于给所有人带来量身定制的培训，德国联邦政府将为此投入3.5亿欧元资金支持。

根据该战略内容，提高就业能力的第一步是敦促没有职业资格的工人进行职业再培训。尤其针对失业不到3个月的人员，德国联邦劳工局有责任为他们及时提供进一步的教育机会，以便可持续地提高他们的就业能力。如果员工希望在学历上进一步深造，也可以向政府申请资金支持。此外，完善职业资质认定，敦促企业设立继续教育培训导师，让更多人接受继续教育，增加就业机会，也是该战略的重要内容。

卡利切克强调，相关教育培训在设计上的重点是激励从业者不断学习。她说，德国政府正在为此开发有效的数字化培训手段，推动研发模块化的互动学习平台，降低终身学习的门槛，并通过一些在线检查、激励机制，不断强化人员的学习动力。

（本报柏林6月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 16 版）

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