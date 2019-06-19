2050年世界人口将达97亿

新华社联合国6月17日电 （记者尚绪谦）联合国经济和社会事务部17日发布一份报告说，2030年世界人口将从目前的77亿增至85亿，2050年达到97亿，2100年或将达到110亿。

这份名为《世界人口展望2019：发现提要》的报告说，从现在起到2050年，一半的世界新增人口将集中在印度、尼日利亚、巴基斯坦、刚果（金）、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、印度尼西亚、埃及、美国等9个国家。预计2027年左右，印度人口将超过中国，成为世界第一人口大国。

报告发现，世界人口增速在放缓，更多国家人口出现萎缩。从现在到2050年，人口出现萎缩的国家或地区数量将增至55个，其中26个国家或地区人口萎缩将超过10%。

报告称，全球妇女平均生育率已经由1990年的3.2降至现在的2.5。到2050年，全球妇女平均生育率将继续下降到2.2。

报告认为，世界人口老龄化加剧，65岁及以上人口将成为增长最快的年龄组。目前，全世界约9%的人口超过65岁，而到2050年，这一比例将达到16%，届时欧洲和北美地区65岁及以上人口将占总人口的1/4，全世界80岁及以上人口将从目前的1.43亿增加到4.26亿。报告认为，人口老龄化导致工作年龄段人口比例下降，这将增加社会保障压力。

报告说，到2050年，人类平均预期寿命将从目前的72.6岁增至77.1岁。预期寿命地区不均衡状况有所改善，但目前，最不发达国家人口的平均预期寿命仍然比世界平均水平短7.4岁。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 16 版）

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