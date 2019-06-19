“美国企图通过贸易战遏制中国发展，这是严重错误的。贸易战必将伤及全球经济。美国正在把世界拉向贸易保护主义的旧时代。”墨西哥劳动党主席阿尔韦托·安纳亚近日在接受本报记者采访时如是说。

安纳亚表示：“中国通过自身努力取得了在科技创新等方面的各项成就，成为世界第二大经济体。中国是多边贸易体制的积极参与者、坚定支持者和重要贡献者，主张世界各国合作共赢。与之相反，美国政府出于政治目的挑起贸易战，损害国际经济秩序和各国人民的共同利益，阻碍全球经济自由发展。”

安纳亚认为，最近几十年，全球经济呈现开放发展的趋势，各国产品在世界范围内自由流通。“而美国政府所采取的单边主义和保护主义措施，将导致国际经济秩序历史性大倒退，这违背了国际市场经济体系规则，这也将导致美国经济失去竞争力”。

安纳亚表示，在科技领域，美国因其生产成本日益增长正失去竞争力。几十年前，美国企业就在世界多国布局，寻求更好的贸易条件和盈利空间。然而，正是单边主义的实施，导致了美国很多地区企业竞争力和生产力减弱，失业率增加。

安纳亚还分析道，美国争夺世界军事霸权地位，耗费大量军费开支，挤占了其他领域的预算，导致其在科研领域投入不足。当前世界多极化格局是大势所趋，新兴市场国家和发展中国家整体实力上升，美国只有认清现实，理性调整自我定位，加大对科技教育投入，提升尖端科技和科研实力，才能更好提升自身竞争力和生产力。

“美国应该在引导世界贸易关系健康发展方面承担更多责任。”安纳亚呼吁，美国应纠正其错误政策，回到遵循世界贸易组织规则的正确轨道，停止采取不负责和专断的措施，停止贸易战，多做有利于合作共赢的事。

（本报墨西哥城6月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 16 版）

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