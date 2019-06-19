上一堂经济全球化的常识课

“因为美国政府的贸易政策，我们可能要关闭在美国的工厂。”当元素电子公司总顾问大卫·巴尔说出这番话时，语气中满是无奈。元素电子公司位于南卡罗来纳州温斯伯勒，是美国唯一的大型液晶电视组装商，巴尔称，如果美国政府对LCD面板征收关税，将使元素电子公司遭受“灭顶”之灾，被迫关闭生产线，遣散员工。

6月17日起，美国贸易代表办公室就拟议中的对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税公开举行为期7天的听证会。首日8场小组听证，来自服装、时尚用品、儿童产品、电视制造、港口设备、运动产品等多个行业的代表发言，绝大多数代表反对进一步加征关税。而翻看美国贸易代表办公室收到的1700多条书面意见，可见绝大多数警告称，额外关税将抬高消费价格，伤害美国就业，扰乱相关企业的生产。

相比于巴尔的无奈，全美服装鞋袜业联合会会长里克·黑尔芬拜因的发言近乎于恳求——“请不要对美国消费者征税”“请不要伤害我们，不要伤害美国经济”……这已不是该组织第一次参加此类听证会。该行业每年为美国零售业贡献4000亿美元销售额，黑尔芬拜因称，我们已经在支付高关税，如果再被加征关税，意味着美国消费者将支付更高的价格，销售将减少，投资于美国供应链及其支持的美国就业机会将减少，“尤其让我们感到沮丧的是，行政当局在第四批中列入了此前被删除的项目”。

与前3次“301调查”不同，部分在前几次征税名单中已经被剔除的产品再次“上榜”，使得此次调查“硬凑”3000亿美元清单的意图显而易见。当天第二小组听证会上，不少早前被“豁免”征税的儿童产品厂商不得不再来做一次陈述，请求从加税清单中剔除。阿肯色大学医学科学整形外科系教授艾琳·曼宁也是两个孩子的母亲，她结合自身经历和研究成果讲述了婴儿背带对肌肉骨骼发育的好处，对此加征25%的关税会让部分消费者被迫购买更便宜但产品质量无法保障的婴儿用品，从而降低对儿童骨骼发育的积极影响。

总部位于加州的婴儿用品公司“儿童趋势”主要生产汽车座椅、婴儿车等，公司副总裁布莱德利·马塔罗奇提出，如果调整供应链来应对额外25%的关税，其过程将是非常漫长、昂贵、具有破坏性的，在安全和质量方面还会造成难以承受的新风险。他举例称，单是一个儿童汽车座椅的设计就需要数年时间，在美国开发、测试和认证的费用也要耗费数百万美元。如果提高关税，这些增加的成本将不得不转嫁给消费者，零售价格至少会上涨20%。

来自美国贸易代表办公室、商务部、财政部、劳工部等部门组成的委员会成员在提问时，努力想从与会企业口中挖出中国“侵犯知识产权”“不公平贸易”的证据，但绝大多数企业都予以否认——“本公司产品不涉及敏感技术”“我们在与中国企业合作的过程中没有发现有侵犯知识产权的现象”等等。当被问及是否能找到中国以外的替代生产能力时，很多企业都不约而同提到，他们采购中国的零部件或原料已经多年，所占份额巨大，没有货源可供替代。

加征关税对各自企业将会造成不利影响，削弱该行业的竞争力、导致美国就业岗位流失，带来严重的商业不确定性……在当天的听证会上，反对加征关税的企业和行业协会通过大量数据和案例反复提到以上观点。

听证会像是一堂经济全球化的常识课，美国行业、企业代表苦口婆心，这样浅显的道理，不知道端坐“庙堂之上”的美国一些人听进去了没有？

（本报华盛顿6月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)