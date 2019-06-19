中国展团精彩亮相巴黎航展（第一现场）

在中国航空工业展区，一名参观者正在观摩展出的MA700模型。

本报记者 刘玲玲摄

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6月17日，第五十三届巴黎—布尔歇国际航空航天展览会（巴黎航展）正式开幕。本次航展上，以中国航空工业集团公司为代表的多家中国航空航天企业集体亮相，技术领先、“国际范儿”十足的中国产品和设备备受瞩目，展现了中国航空航天事业走向世界的整体实力。

作为世界上规模最大、知名度最高的国际航展之一，本届巴黎航展为期7天。据主办方介绍，共有约50个国家和地区的超过2400家企业和组织携最新产品和设备参展，将向包括15万名专业人士在内的35万多名参观者展示航空航天领域的专业技术与产业革新。

中国“明星产品”备受关注

民用客机“新星”新舟700（MA700）、 民用直升机AC312E、运—9E……中国航空工业集团公司（简称中国航空工业）展区的众多“明星产品”吸引了大批参观者的目光。据介绍，中国航空工业此次共组织九大类13项重点航空产品和专业装备系统参展，集中展示其领先的、具有国际市场前景的军机、民机、机载设备等一系列创新科技、产品和服务能力。

在中国航空工业展区，记者看到了首次在国际航展亮相的民用直升机AC312E模型。AC312E是中国航空工业自主研制的国内首款具备优异高原性能的4吨级双发中型民用直升机，具有在昼夜间及复杂气象条件下飞行的能力。来自瑞士的航空爱好者卢卡斯在模型前拍了不少照片，他告诉记者，之前在网络上看过AC312E试飞的视频，这次专门过来观赏模型、听取讲解。

与AC312E同样具有高人气的还有中国航空工业民机新成果MA700。作为中国航空工业全新研制的新一代涡桨支线飞机，MA700因其独创的电传操纵技术、全新的气动设计和优越的综合性能，受到国内外市场和行业关注，目前已与11家用户签订了285架订单。

巴黎航展开幕当天，中巴联合研制的JF—17“枭龙”战斗机亮相巴黎上空，精彩的飞行表演赢得现场观众的阵阵欢呼。由中国航空工业研制的“枭龙”同型战斗教练机——“枭龙”双座机也首次在国际航展展示，吸引了不少专业人士的目光。

中国商用飞机有限责任公司此次也是有备而来，除展示ARJ—21新支线飞机、C919大型客机和中俄联合研制的CR929远程宽体客机外，中国商飞公司首次在海外向公众展示了一架CBJ公务机模型。中国商飞市场与销售部副部长杨洋介绍说，CBJ公务机拥有超越同级机型更宽敞的客舱空间，可满足30座以下的座位布局，能够按照客户个性化需求，灵活布置各种相对独立的功能区间。本届航展期间，中国商飞公司还将针对潜在客户展开多型号客机的推介。

此外，中国航天科技集团有限公司在本届航展上展出了长征二号丁、长征三号乙、长征七号、长征十一号等运载火箭和商用微波遥感卫星、东方红五号通信卫星以及火星探测器模型等，也吸引了不少观众的目光。

展现中国航空更强竞争力

“1986年中国航空工业第一次组团参加巴黎航展。从无到有，从望尘莫及到同台竞技，中国航空工业参与巴黎航展的历程也反映出中国融入全球航空产业链的进程，”中国航空工业副总经理陈元先对本报记者表示，中国航空工业参加本届航展既注重实力形象的展示，更关注国际合作与共赢共享。

据介绍，围绕军机、民机、机载系统等三条主线，中国航空工业展品均为其在某一领域处于技术领先、具有国际市场前景的产品和国际合作先进产品。

以军机领域为例，中国航空工业集中展示战斗机、教练机、无人机、军用直升机、运输机5个产品系列的精选重点军贸产品，其中第四代多用途隐身战斗机“鹘鹰”，代表中国航空工业中高端无人机的“翼龙”无人机系统，我国自行研制的新一代攻击/战斗教练机L15等将再次在巴黎航展上展出。

此外，中国航空工业还带来代表未来民机先进航电概念的座舱实物，展示新一代大型商用飞机航电系统设计与综合能力，并通过民机机载系统供应集成能力、民机客舱集成能力、民机机体转包生产能力、航空基建能力等多媒体展示，全面展示中国航空工业先进航空装备研发实力及多业务协同发展能力。

航展期间，中国航空工业将与波音、空客、泰雷兹、赛峰、利勃海尔、法国航空航天工业集团等国际知名航空航天企业签约，共同开拓国际市场。

“巴黎航展是展示中国航空工业国际化发展成果的重要平台，”陈元先说，这一平台能够全力开拓航空产品国际市场。“我们希望通过与世界航空业界的沟通交流进一步加强合作、整合优势，展现中国航空更强竞争力。”

开放的市场也是巨大机遇

在中国航空工业展台，前来参观和洽谈的外国客商络绎不绝。“我这次参加巴黎航展最主要的目的之一就是来中国展区参观，”安哥拉国防部国务秘书奥弗所·卡洛斯·内托对本报记者说，中国航空航天事业发展迅速，设备和产品质量高并且还在不断创新，令人印象深刻。他说，“和中国航空企业合作是我们的机遇。安中两国近年来在航空工业领域的合作取得了很多突破。中国不仅向我们提供高质量的装备，同时在后勤保障体系、人员培训等方面给予了大量支持，对安哥拉军队的现代化发展起到了很大的帮助作用。”

在感受中国航空航天企业风采的同时，中国广阔的市场潜力也吸引了各国参展商的目光。空中客车公司数据显示，近几年来空客交付中国客户的民用飞机接近公司全球总产量的22%，中国是空客重要的市场区域。“中国经济增长势头强劲，客运量远高于世界平均水平，预计未来20年将以6.4%的速度增长，因此空客对中国航空市场充满信心。”空客中国公司首席执行官徐岗表示，目前空客在中国已成立第二个创新中心，充分利用中国创新优势，实现共同发展。

中国航空工业加快开拓国际市场也为一些民营企业创造了合作机遇。德国SACS公司业务经理阿明·沙伊布勒和同事早早就来到中国航空工业展区和中方代表交流合作意向。他对记者说，“作为一家专门生产飞机连接部件的公司，中国航空领域飞速的发展为我们创造了广阔的市场。开放的市场也是巨大的机遇，我们期待与中国航空企业达成合作。”

（本报巴黎6月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)