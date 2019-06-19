王毅同叙利亚副总理兼外长举行会谈

新华社北京6月18日电 （记者成欣）国务委员兼外交部长王毅18日在北京同叙利亚副总理兼外长穆阿利姆举行会谈。

王毅表示，叙利亚是最早同中国建交的阿拉伯国家之一。中方将继续坚定支持叙方维护国家主权、独立与领土完整，坚定支持叙打击恐怖主义、恢复国家安全稳定，坚定支持叙开展经济重建。双方应就国际地区问题加强沟通协作，维护两国及广大发展中国家共同利益。

穆阿利姆表示，中国是叙利亚东向政策的重中之重。叙方愿积极参与共建“一带一路”，并同各国一道，反对美国在世界上奉行的单边主义和经济恐怖主义。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 03 版）

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