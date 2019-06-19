杨洁篪会见第七十三届联合国大会主席

新华社北京6月18日电 （记者郑明达）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪18日在北京会见第七十三届联合国大会主席埃斯皮诺萨。
杨洁篪表示，中方坚定支持以联合国为核心的国际体系，维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际法和国际关系基本准则。中方推动共建“一带一路”，旨在促进全球互联互通，实现各国联动发展。中方愿继续同联合国一道推动落实2030年可持续发展议程，共同促进全球发展事业。
埃斯皮诺萨表示，联合国高度赞赏中国坚守多边主义，愿同中方开展更紧密合作。
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