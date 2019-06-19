朝鲜经济建设取得新成就

去年4月，在朝鲜劳动党七届三中全会上，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩提出了“全党全国集中一切力量进行社会主义经济建设”的战略路线，标志着朝鲜社会主义事业发展进入了新阶段。

新战略路线实施一年多来，金正恩到各地视察工厂、建设工地、疗养院、发电站施工现场等相关报道屡见报端。与此同时，朝鲜去年还掀起了“增产突击运动”，各行各业积极投入经济建设，全力争取超额完成全年生产目标，取得了令人满意的成果。

今年年初，金正恩委员长在2019年新年贺词中指出，“只要狠抓我们党的新战略路线，自力更生，坚忍不拔，英勇奋斗，就会加倍增强国力，出色地实现人民的梦想和理想”。他强调，“要进一步加强社会主义自立经济的威力”。在今年4月份朝鲜第十四届最高人民会议第一次会议上，金正恩发表施政演说时再次强调，朝鲜面临的中心任务是把国家的一切力量集中于经济建设，巩固社会主义的物质基础，要千方百计地加强国民经济的自立性和主体性。在平壤街头，“人民经济的自立性”“人民经济的主体性”“提高人民生活水平”等宣传标语随处可见，显示了朝鲜发展经济的决心和意志。

朝中社5月份的报道说，今年以来，朝鲜在基础设施建设以及国民经济发展的关键工业部门都取得了重要成果。今年1月至4月，朝鲜在全国范围内改建和维修370多公里公路，新建或维修120多座桥梁，修筑52.34万多立方米河川堤坝，维修98.9万多立方米堤坝，疏浚760多公里区段河道。与此同时，朝鲜电力部门组织各地发电站整修生产设备、促进技术改造，渔郎川发电站和端川发电站等建设项目加快推进；顺川、德川和北仓等地区煤矿加紧筹建蕴藏量丰富、开采条件有利的采煤场，展开生产突击战，努力给国民经济各部门输送大量煤炭；金策钢铁联合企业等冶金厂提高炼铁、炼钢、轧钢工序的技术装备水平，不断提高铁钢材生产水平……

在民生领域，朝鲜党和政府也采取了一系列措施，不断改善城乡居民生活水平。今年4月中旬，在经过一年多的改扩建之后，平壤大城百货商店正式营业。这座拥有地下一层、地上五层的百货商店成为平壤市东部地区最大的综合商店。平壤市民可以在这里购买到包括食品、服装、化妆品、家具家电等种类繁多的用品。5月下旬，朝鲜第二十二届春季国际商品展在平壤三大革命展览馆举行。来自中国、俄罗斯、巴基斯坦、波兰等国家和地区的450多家公司参展。当时，一位多次来平壤参加春季国际商品展的中国商人对本报记者表示，此次展会规模是历届最大的，参展商数量大概是去年的两倍，展馆内的展位很早就被预订一空，就连展馆外的空地上都安排了很多展位。此次展会的商品主要集中在电子、食品、轻工业等涉及民生的领域，朝鲜普通民众都可以来展会参观并购买心仪的商品。

如今，在平壤街头，能看到热火朝天的施工景象，一栋栋新的住宅楼正拔地而起；不少商店和零售网点相继开张，新商品陆续上架；行人的衣着也变得愈发鲜亮多彩。记者深切感受到，新战略路线的实施正给朝鲜经济社会发展带来喜人的明显变化。

（本报平壤6月18日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 03 版）

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