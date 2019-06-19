弱肉强食的“丛林法则”行不通（国际论坛）

阻挠中国企业发展，美国一些人的确不乏惊人之举。联邦参议员马尔科·鲁比奥现在就露出一副很是坐不住的样子，6月17日跳起来提议修订法律，目的是禁止华为公司通过美国法院向美国企业索要专利费。这个消息在社交媒体平台上立刻“炸开”了，来自世界各地的声讨之声骤起，连美国网民都惊呼，如此损害美国专利体系声誉的这个人竟然还是个参议员。

鲁比奥，何许人也？美国保守联盟2017年给100位国会参议员政治立场的保守程度打分，鲁比奥以并列第七的排名，显示出保守强硬的“高段位”。近年来，他所倾向的不少事情都是国际社会所普遍反对的。比如，他赞成美国退出伊核全面协议并对伊朗实施严厉制裁，在气候变化问题上持保守立场，鼓动美国政府插手委内瑞拉内政，等等。

鲁比奥一向不遗余力地扮演反华小丑角色。近来，他大肆宣扬对中国输美商品加征关税“有利论”，还罔顾事实制造“向中国投降将对美国经济造成长期甚至永久破坏”的怪论。梳理美国国会近年的反华提案，大多可见鲁比奥的影子。他还在中国主权问题上发起挑衅，比如攻击萨尔瓦多政府作出与中国建交的决定，甚至为此伙同共和党参议员科里·加德纳一起向国会提出限制美国对萨尔瓦多给予资助的修正案。

鲁比奥们具有强烈的意识形态偏见。他们戴着有色眼镜看世界，满眼都是战略竞争对手，心里揣着双重标准，一肚子遏制、打压别人的坏主意。他们内心如此胆怯，以致将一家中国民营企业视为对偌大一个美国的“现实威胁”。被美国媒体称为“冷战活化石”的班农所说的话暴露了这些人的心魔——“把华为公司从西方市场‘赶出去’比中美之间达成协议‘重要十倍’”，要致力于“将所有中国公司从西方资本市场赶出去”。如是喋喋不休的叫嚣，让全世界都看清了他们的真面目。

华为公司日前要求美国企业向其支付专利项目授权费，完全是合乎情理、合乎规则的市场行为。世界上总归还得有个公道吧！从核心网络技术设备、无线通信基础设施建设到物联网技术，华为拥有的大量专利难道必须无偿提供给美国？美国一些人真是当强盗成瘾，成天口口声声强调保护知识产权，可心里唯一想要的就是占尽世界的便宜。私利面前，他们假扮民主法治教师爷的道貌岸然立即消失殆尽。

遗憾的是，全球产业链的确已经被他们折腾得够呛。在美国一些人打压下，华为公司不得不调低自身的营收预期，而美国若干企业也间接受到冲击。美光、高通、科沃、思佳讯、西部数据……紧随华为公司蒙受损失的美国企业名单有一长串。华为公司市场拓展遇阻，还刺激美国芯片制造商博通公司股价上周一度大跌8.7%，并拖累芯片行业其他主要公司股价不同程度收跌。显然，绊住华为公司手脚，美国企业逃不脱跟着断胳膊、断腿，短视的鲁比奥们能想到这样的结局吗？

归根结底，全球化时代的你中有我、我中有你，决定了弱肉强食的“丛林法则”行不通。在开放合作中加速科技创新、推动共同发展，这是鲁比奥们挡不住的滚滚潮流。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)