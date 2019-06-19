第十届安全事务高级代表国际会议在俄罗斯举行

本报俄罗斯乌法6月18日电 （记者吴焰）中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨18日在俄罗斯乌法出席第十届安全事务高级代表国际会议并作主旨发言。119个国家的代表参加会议。

郭声琨说，当今世界正在经历百年未有之大变局。习近平主席倡导构建人类命运共同体，为世界更好发展贡献了中国智慧，也为全球安全治理提供了中国方案。面对风云变幻的国际形势，各方应秉持共同、综合、合作、可持续的新安全观，坚持以合作共建促安全，以对话协商促安全，以公平正义促安全，以改革创新促安全，以互利共赢促安全，共同构建人类命运共同体。

郭声琨表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国创造了经济持续健康发展、社会持续安全稳定“两大奇迹”。中国愿与世界各国分享安全治理的经验，也愿与各方携手应对各种问题和挑战。我们应更加严厉地打击恐怖主义，坚决维护人类社会的安全底线；更加有效地维护网络安全，共同守护清朗健康的网络空间；更加深入地打击跨国犯罪，努力保护各国人民的安全和福祉。

郭声琨还出席了金砖国家代表团团长早餐会和阿富汗问题有关国家安秘会晤，并与包括俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫在内的多国代表团团长举行双边会谈会见，就应对混合威胁、加强安全执法合作达成共识。

《 人民日报 》（ 2019年06月19日 03 版）

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