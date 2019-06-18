INES构筑创新生态圈 实现全球新能源可持续发展

近年来，对气候变暖和碳排放的关注为新能源发展注入了活力。伴随着稳定的研发投入，相关技术进步明显，新能源利用范围和规模不断扩大，已成为现有能源体系的重要补充接替力量。伴随着新能源的快速发展，如何实现新能源与传统能源的互补与高效结合，成为国际能源转型面临的现实挑战。与此同时，如何在全球范围内开展高效协同发展，也成为国内诸多能源企业思考的一个重要命题。

6月初，在第十三届上海SNEC国际光伏展如约而至，国际新能源解决方案平台INES（以下简称“平台INES”）也迎来了两周年发布会，其主题为“创新合作，共建共商，点亮世界”。

平台INES 是一个以全球优质资本与领先电力技术为纽带，通过对国际新能源的全产业链整合，将国际新能源产业需求与供给有效集成的利益互补联盟，是一个各参与方自愿组成的非政府、非营利性的合作组织。

据了解，该组织的诞生，从一开始就基本囊括了光伏、风电、储能、建设、设计、施工、信保等新能源产业链环节的头部企业。正如其宗旨所述：致力打造创新的全球新能源生态圈。

平台INES理事长、中国电建集团国际工程有限公司总经理宋东升在接受采访时表示，能源革命是第四次工业革命最重要的特征之一，新能源又是能源革命的特征，它也一定是电力的未来，我们已经深深感受到新能源对传统能源的冲击。中国是电力制造大国，在可再生能源及水电世界第一。但同时也要看到，虽然，我们的制造能力第一，但我们在全球新能源的地位并不是第一，而是一直被动跟着西方人打天下。比如，中东的新能源大部分用的是中国产品、EPC和资金都是中国的，但中标的开发商却不是中国的。

宋东升说：“我们应该改变这种现状，无论是为了中国电建未来的业务着想，还是为了中国新能源未来的着想，我们都有责任去改变这种现状。”

正是基于这种现状，国际新能源解决方案平台INES应运而生。

如今，平台已有刚成立的7家发展为13家，为中国能源企业抱团出海营造了重要的通道。平台由电建国际、中信保、华为、金风科技、阿特斯、隆基股份、电建贵州工程等企业共同发起，2019年1月经理事会决议后通过明阳风电、晶澳太阳能、宁德时代、康恒环境、华东院、江西电建加入。平台秉承“资源共享、优势互补、价值创造”的理念，联合有意于全球新能源领域内资源、资产、资本交易的相关企业、机构和个人等，实现全球新能源产业的互利合作共赢，以优质国际资本促国际绿色可再生能源项目落地，以项目落地助国际资本收益最大化，从而实现全球新能源的可持续发展。

而中国电建集团国际工程有限公司因其国际地位和市场地位自然成为平台首任理事长单位。

宋东升还表示，在全球可持续能源投资领域的发展过程中，中国企业不仅要靠自身能力，还要积极寻求全球成功合作伙伴的共同发展。平台成立之初，成员企业也是一个利益共同体、命运共同体，秉承“共商、共建、共享”原则，大家的事一起商量，项目大家一起来开发，项目落地了，大家一起共享成功的喜悦。我们初衷不变，还是继续坚持“共商、共建、共享”原则，坚持开放理念，共同把INES平台打造成为具有国际竞争力和影响力的新能源平台。

截止目前，平台间合作项目41个，总容量为7332M，其中已签约项目16个，总容量共计2665MW，共同推动项目25个，总容量为4668MW。

谈起这些项目，宋东升如数家珍，越南的光伏项目、阿根廷的风电项目、巴基斯坦的光伏和风电项目、欧洲的项目等等。

宋东升把这些成绩的取得，归结于平台的力量。他认为，这一切只有平台的出现，去年中国电建才有这3.7GW的中国企业在海外落地，如果没有平台，大家只能各司其职，分散进行，只能做供货商、设计方、施工方等，但是通过平台后，我们是一个团队出海的方式，真正打出了全球能源转型的中国方案，真是打出了中国品牌。

当前，国际能源产业正处于历史的“十字路口”，全球能源格局重塑加快，气候变化、油价波动、能源革命等事件推动能源产业迎来前所未有的转型发展。

绿色、低碳、高效、可再生是能源发展的必然趋势；能源转型既面临协调处理与经济增长、环境保护的关系问题，又面临全球能源结构不均衡，新能源发展区域政策协同等问题。

短时间内取得成绩的并没有让宋东升感到满足，甚至看到了更多的责任和担当。他告诉记者，在新能源浪潮席卷全球的同时，地球上仍有10亿人用不上电。仅撒哈拉沙漠以南地区就有近5亿人用不上电。

“中国作为大国，我们是有责任，中国电建作为电力行业的领军企业，我们也有责任，同样我们的新能源领军企业也有责任为全球数亿人的用电问题着想。”宋东升铿锵有力的表示。

宋东升分析称，新能源的出现是解决这10亿人用电的最好方式，传统能源在解决这个问题方面存在很大困难，这10亿人口偏远、分散、交通不便，如果用大电网来覆盖显然难度很大，而新能源的出现，这些问题就迎刃而解。同时，在技术上也是可行的，那么，就需要一群有志向，有情怀，有担当的一群人，为之而努力，而我们中国人、中国能源企业恰恰符合这一特质。

数据显示，中国电建在全球120多个国家有在建项目，有2600多个在建的合同。无疑是中国“一带一路”倡议的先锋队。其海外业务的发展已经深度融入国家“一带一路”倡议，其在海外的项目也深度融入了所在国的社会发展与经济建设。宋东升也坦承，自平台成立后，中国电建也是受益者，新能源行业的能力得到了很大的提升，新能源业务发展得到迅速发展，中国电建在新签合同、营业收入、利润上我们都实现了两位数的增长，在这个增长过程中，新能源占了较大的比重，与此同时，平台上的合作伙伴，也共享了这个成果。

如今，作为平台的引领者，再次深度整合资源，抱团出海，为全球能源转型，为解决全球无电人口脱贫，贡献了中国方案和中国智慧。

“平台自成立以来，平台企业积极性都很高，都争相举办活动，洽谈项目，所有的合作都是互相有增值的，模式也都是创新的。”宋东升欣慰的讲。

展望未来，宋东升发出倡议，首先，发起成立新能源绿地基金，其次，加强国别、项目层面合作，研究在重点国别、重大项目等层面上的更紧密合作，甚至可以绑定合作、标前协议等措施，形成真正的利益共同体、命运共同体。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)