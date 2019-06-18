德国杜伊斯堡举行传统龙舟赛 中国队首秀吸睛

中新网柏林6月18日电 在日前举行的德国杜伊斯堡一年一度的龙舟赛上，首度有中国代表队亮相，引来当地民众和各界人士关注。

据悉，自2000年以来，德国杜伊斯堡市每年6月都要在当地地标性的内港举行一场盛大的趣味龙舟赛。这项活动曾于2005年作为“世界上最大规模的趣味龙舟赛”被收入吉尼斯世界纪录。今年2019年6月14日至16日，杜伊斯堡趣味龙舟赛再度火热来袭，约170支队伍参赛。

当地时间15日，应杜伊斯堡市政府、经促局及龙舟赛组委会邀请，中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳与杜伊斯堡及北威州中资企业代表组成21人代表队参加了VIP比赛，与当地主要政党及经商界团体组建的其他15支VIP船队同场飞桨逐浪。

这是杜伊斯堡趣味龙舟赛上首次出现中国代表队。为突出此次参赛的精神内涵，这支参赛队伍特意将本队龙舟命名为“同舟共赢”号。虽然队员们几乎都没有划龙舟的经验，但在赛场上齐心协力、奋勇向前的表现赢得了现场观众阵阵热烈掌声。

比赛结束后，林克市长为参加VIP赛的代表队举行了颁奖仪式。各队依次领奖并分别以歌唱方式表达获奖喜悦。当宣布中国代表队获得参与奖时，仪式现场响起热烈掌声。而中国代表队队员们在领奖后齐声唱响《欢乐颂》旋律则引来现场一片欢呼。

冯海阳表示，今年杜伊斯堡市首次邀请在这里工作生活的中国人组队参加当地富有传统、颇具影响力的龙舟赛，这一方面体现了当地政府和民众对中国人的“欢迎文化”，另一方面也使中方得以传递出，工作生活于斯的中国人希望以同舟共济、同舟共渡的“龙舟精神”，同德国民众同向发力、合作共赢，共同创造美好未来。

在此之前，14日，杜伊斯堡市政府、经促局以及北威州投促署联袂举办中国投资者商务晚宴，邀请该市中资企业代表与当地德国同行共贺中国端午节。这是该市首次为在当地开展投资与商贸活动的中国企业举办专场中国传统佳节招待会。

杜伊斯堡市长林克在欢迎辞中表示，杜伊斯堡同中国友好关系历久弥新。如今杜伊斯堡享有“中国城”的美誉，超过100家中资企业到此投资兴业。特别是在共建“一带一路”背景下，杜伊斯堡作为欧洲领先的物流枢纽地位以及中国通往西欧市场门户的形象得以进一步提升。希望中国投资者商务晚宴能够成为当地继趣味龙舟赛、庆祝春节活动后的又一新的友华传统。

北威州投促署大中华区总经理符强在致辞中表示，近年来北威州日益成为中资企业在德国乃至欧洲的首选投资目的地。在目前已落户北威州的1100多家中资企业中，有100多家位于杜伊斯堡。相信杜伊斯堡作为多条中欧班列线路的终点或常设上下货点，还将在“一带一路”建设方面发挥更大作用，也将吸引更多中国生产型企业和商贸物流公司前来投资兴业。(完)

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