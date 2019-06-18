委内瑞拉总统指责反对派盗用公款

新华社加拉加斯6月17日电（记者高春雨）委内瑞拉总统马杜罗17日指责议会主席瓜伊多领导的反对派内部存在腐败现象和盗用国家公款行为。

马杜罗在总统府举行的政府会议上说，这一腐败行为与数月前美国曾试图强行运入委境内的“人道主义援助”物资有关。

美国政府2月向哥伦比亚东北部边境城市库库塔运送多批“人道主义援助”物资，并不断施压，要求委方放行这批物资。委政府拒绝接受，指责美方这一行为是为军事干预作准备。

美国泛美邮报网站近日披露，瓜伊多派往库库塔的代表挪用“人道主义援助”资金等款项。

作为证据，委新闻和通信部长豪尔赫·罗德里格斯在当天会议上展示了瓜伊多及其助手马雷罗与此相关的社交软件聊天记录。

当天早些时候，罗德里格斯在电视讲话中称，反对党贪腐规模很大，很多计划都与瓜伊多有牵连。他说，瓜伊多直接参与的行动包括强占委内瑞拉组织和公司的海外资产，而这一行为离不开“哥伦比亚、美国、阿根廷等国政府的合作和默许”。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。目前，国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解危机，委政府和反对派也已开启对话。

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