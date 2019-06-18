美举行对华加征关税听证会 外交部:反对声一浪高过一浪

人民网北京6月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

应德国联邦政府邀请，国务院副总理孙春兰将于6月24日至27日赴德国出席中德职教创新对话论坛。

问：中方昨天发布消息称，相信习近平主席此次访问朝鲜一定能取得圆满成功。请问中方想通过此访在半岛问题政治解决进程方面取得哪些新的进展？

答：相信你已经关注到，在中联部昨天举行的媒体吹风会上，中联部、外交部有关负责人就习近平主席即将对朝鲜进行国事访问详细介绍了有关情况。

根据有关介绍，习近平主席对朝鲜进行国事访问期间，将同朝鲜领导人金正恩会见会谈，在中朝建交70周年之际，回顾总结中朝建交70年来两国关系发展进程，引领新时代中朝关系发展方向。双方还会介绍各自国内发展情况。双方也会就半岛形势进一步交换意见，推动半岛问题政治解决进程取得新进展。访问还没有开始，请你耐心等待。

问：埃及前总统穆尔西在接受庭审时突然去世。他在任内重视发展与中国的关系，上任后首次出访选择中国。中方如何看待穆尔西去世对埃及政局造成的影响？

答：我们注意到有关报道。从中方立场出发，不管发生什么样的事情，我们希望埃及能够继续保持稳定发展。

问：昨天，中方发布了习近平主席将对朝鲜进行国事访问的消息。中方表示，此访正值中朝建交70周年之际，对两国关系具有承上启下、继往开来的重要意义。你能否透露庆祝中朝建交70周年活动都有哪些具体计划和考虑？

答：大家都很关注习近平主席即将对朝鲜进行的国事访问。昨天中方已经发布了消息，中联部、外交部的负责人也都介绍了有关情况。

中朝是友好近邻，两国长期保持交往合作。两党两国历代领导人密切交往，这是中朝关系的传统。习近平总书记同金正恩委员长一年来四次会晤，开启了两国关系的新时代。得益于两国山水相连的地缘优势、良好的政治关系、民间友好基础和经济互补性，中朝经贸合作有着扎实的根基和光明的前景，双方对进一步加强合作都持积极态度。人文交流是中朝关系的重要纽带，两国人民间天然有着深厚的友好感情。我们愿同朝方一道，继续发扬中朝友好传统，推动两国各领域交流合作不断发展。

正如你刚才所说，今年是中朝建交70周年，两国已商定举行庆祝纪念活动。双方将根据共识办好建交70周年各项活动，共同回顾历史，传承友好，规划未来，为新时代中朝关系发展注入新的动力。关于活动的具体情况，我们会适时发布消息。

问：据报道，17日，美国就拟对3000亿美元中国商品加征关税举行听证会。包括美服装鞋袜业联合会、高通、因特尔等芯片制造商在内的多家美行业协会和企业反对加征关税，认为这会令美企、消费者和工薪家庭受到冲击。相关协会和企业反映，服装、电子产品和其他消费品很难从中国以外的地方进口，替代性进口将推高成本；由于技术和基础设施不足，数年内无法将生产从中国迁至越南等国；将生产迁出中国将导致成本上升。美“全球贸易伙伴”咨询公司估测，美实施上述关税计划将导致逾200万美就业岗位流失。中方对此有何评论?

答：我注意到，在美国举行这个听证会的同时，美国国内反对加征关税的声音一浪高过一浪。就连白宫国家经济委员会主任库德洛近日也公开承认，美国新加征的关税会让美国自己的企业和消费者埋单。另外，根据高盛公司近期发布的报告，美国政府去年对中国商品征税的成本完全转嫁到了美国企业和消费者身上，并且对美国物价的影响大于美方自己的预期。

长期以来，互利共赢的经贸投资合作给中美两国的业界和消费者都带来了巨大的利益。历史也一再证明，中美之间的经贸分歧是可以通过协商妥善解决的，只要磋商对话是建立在相互尊重、平等互利的基础之上。我在这里必须再次强调，任何背离这一原则的做法，都是没有出路的。

问：中方如何评估当前半岛局势，尤其是在今年2月美朝领导人河内会晤“破局”之后的半岛局势？当前美韩方面有评论认为，朝美之间很可能重启对话。中方对此有何评论？

答：重启对话好啊！中方一直在鼓励朝美之间重启对话。在今年2月朝美领导人河内会晤之后，我们当时就表示，希望朝美双方坚定信念，保持耐心，显示灵活，照顾彼此合理关切，切实推动半岛问题政治解决进程取得进展。事实上，朝美双方也都表示过继续对话的意愿，中方也将继续呼吁国际社会给予鼓励。

我们始终认为，通过对话推动半岛问题政治解决进程是唯一出路。朝美作为解决半岛问题的关键当事方，只有在照顾彼此合理关切的基础上，通过对话寻找妥善解决办法，这也是国际社会应当共同鼓励的。

追问：中方究竟如何评估当前半岛局势？

答：我们希望所有有关各方，特别是朝美双方能够继续在合理照顾彼此关切的基础上，按照一揽子、分阶段、同步走的思路循序推进对话，谈出成果、谈出和平。

问：上个月，据称一个维吾尔家庭在北京向比利时驻华使馆申请签证。你对此是否知情？

答：关于新疆问题的个案，不时有一些媒体在这个场合向我们提问。但是当我们经过负责任调查并向媒体反馈后，这些媒体并没有对我们的回复作出公开准确的报道。坦率地讲，这很不公平。

所以，今天我愿重申，如果你们承诺对中方提供的有关反馈进行公开准确的报道，我们可以也愿意本着负责任的态度向有关方面去了解情况。

问：根据中方的消息，习近平主席即将访问朝鲜。访问朝鲜一周后，他很可能将在出席二十国集团领导人大阪峰会期间同特朗普总统进行会晤。中方特意选择此时访朝是希望向美方传递什么信息吗？比如中方将访朝作为一种“筹码”？

答：首先，你刚才提到习近平主席是否会在二十国集团大阪峰会期间同特朗普总统会晤，我们已经表明过看法。这一看法到现在依然没有变化。

至于你问中方是不是把习主席对朝鲜进行国事访问作为某种“筹码”，我只能说你想多了。昨天，中联部和外交部负责人在中联部举行的吹风会上都明确表示过，中朝是近邻，我们有着长期友好传统。中朝两党两国历代领导人也都保持着密切的往来。新时代发展中朝关系是我们的坚定方向和目标，这很重要。相信大家都能意识到习主席此访本身的重要意义，作其他联想是不必要的。

问：昨天，中国证监会和英国金融行为监管局发布联合公告，沪伦通正式启动。外界认为，这是近年来中英之间“最受期待的举措之一”。你对此有何评价？

答：昨天，正在英国共同主持第十次中英经济财金对话的胡春华副总理同英国财政大臣哈蒙德共同出席了在伦敦证券交易所举行的沪伦通启动仪式。中英监管机构还同时签署了有关谅解备忘录，就沪伦通跨境证券监管执法开展合作。有关情况中方已经发布了详细的消息，如果你想了解进一步情况，也可以向中方主管部门去询问。

这里我想说的是：金融合作一直是中英务实合作的亮点。启动沪伦通是落实习近平主席2015年对英国进行国事访问成果的一个重要举措，相信这有助于促进中英资本市场的共同发展，符合中英双方的共同利益。特别是在当今保护主义抬头的背景下，沪伦通的启动为推动构建开放型世界经济注入正能量。

沪伦通的启动也再次表明，中国坚持深化改革、扩大开放的步伐从来没有停歇，中国一直继续坚定地沿着互利共赢的开放发展路线稳步前行。

问：刚刚你说中方并没有把访问朝鲜作为同美国协商的“筹码”。那么请问中方为什么选择这个“敏感时间”访问朝鲜呢？

答：你为什么觉得现在是“敏感时间”呢？敏感在哪里？

记者：现在美国对中国各方面打压越来越强烈，中美经贸摩擦升级，朝美谈判仍具有不确定性。

答：我想你也知道，中美贸易摩擦和两国经贸磋商都已经有一年多了。我看不出现在和一年以来任何时间节点相比，存在什么敏感之处。

至于你提到朝美领导人会晤，大家可能对今年2月朝美领导人河内会晤的结果有点意外。此后我们一直都希望双方能够朝着恢复对话的方向努力，但也看不出当前与2月份相比有什么“敏感之处”。

(责编：崔越、杨牧)