中国驻捷克大使张建敏谈中美贸易争端

人民网讯 6月14日，中国驻捷克大使馆举办“平等互利 合作共赢” ——中美经贸关系专题研讨会，邀请来自捷克政府、工商界、智库和媒体人士就当前中美经贸问题进行讨论，张建敏大使做主旨发言，指出中美贸易符合双方利益，美方所做所为损人不利己，当前经贸摩擦完全由美方造成，美国必须停止贸易霸凌行径。发言全文如下：

大家早上好！欢迎来到中美经贸关系主题研讨会。

当前中美贸易争端引起了全世界越来越多的关注。世界上两个最大经济体之间的关系好坏不仅影响两国自身利益，也影响整个世界的福祉，因此，每个人都是利益攸关方。

不幸的是，特朗普政府上台以来不断采取单边和保护主义措施，推行经济霸权，频繁使用或威胁使用关税作为针对他国的武器。

中国是美国贸易霸凌行径的受害者之一。为了维护国家利益，中国不得不采取有力措施。中方立场已在摆在各位面前的两份文件中阐明——一是《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，二是中国商务部最新发布的《关于美国在中美经贸合作中获益情况的研究报告》。这两份文件包含详细分析和权威统计数据，旨在阐释中国对中美经贸真相的看法。我和我的同事们也愿在讨论过程中同各位交换意见。

我想首先谈以下几点：

第一，贸易是互利共赢的。

中国从贸易中受益，这也是为什么我们坚持对外开放。美国显然也从贸易中受益。仅以贸易不平衡来定性贸易关系未免过于简单化，这种做法既不客观也不负责任。

去年11月，世贸组织总干事罗伯托·阿泽维多先生在首届进口博览会开幕式上曾说：“贸易不是出口有益、进口有害的零和游戏。事实上，进口意味着以更低的价格为消费者提供更多选择。进口可使一国专注生产具有竞争优势的产品，提升经济竞争力和效率。越来越多的进口被用于在国内生产自己的产品，而这些产品然后又会出口——这就是全球贸易的现实。全球约三分之二的出口产品都含有进口零部件。”

马丁·沃尔夫在《金融时报》撰文指出，美国抓住双边贸易不平衡问题不放是经济上的无知。美国对华贸易逆差被夸大了，其实这个问题由来已久。目前，中国对美贸易顺差近53％来自加工贸易，20年前这一比重则为70％。

我仍清楚地记得，时任国务院总理朱镕基曾于1999年4月访问美国，那时候中国尚未加入世贸组织。朱总理在麻省理工学院发表演讲，在谈到加工贸易时他举了运动鞋的例子。他派秘书去美国商场了解中国出口到美国的运动鞋价格，结果发现，一双耐克或阿迪达斯运动鞋在美国的零售价是120美元，中国出厂价是20美元，而中国工人只赚2美元。

这种贸易活动对中国的好处是创造就业，而绝大部分利润是被负责品牌、设计和营销的美国企业拿走。但在美国统计数据中，这一切都算作中国对美国的出口。

第二，贸易争端损人不利己。

《经济学人》杂志最近刊登的题为《大规模破坏性武器》的封面报道指出，美国正在积极部署一个新的经济武器库以维护其霸权，这种做法将适得其反且很危险。

美国针对中国采取的行动有损其自身利益，提高美国企业生产成本，抬升美国国内物价，影响美国经济增长和民生，并阻碍美国对华出口。

就在今天早上，有报道称沃尔玛等600多家美国企业联名致函特朗普，敦促其解决同中国的贸易争端。信中引用国际咨询公司贸易伙伴关系的数据发出警告：如对3000亿美元中国输美产品加征25％关税，美国将失去逾200万个就业岗位，每个四口之家每年生活成本将增加2000多美元，美国国内生产总值将减少1％。

各位面前还有美中贸易全国委员会发布的2019年《国家出口报告》的摘要。我必须承认自己非常爱读他们的报告。十年前我在中国驻美使馆常驻时，曾多次出席美国国家和地区州长协会组织的会议。我先后与几十位美国州长见面，几乎每次我都要向他们展示美中贸易全国委员会的年度报告。因为这份报告充分表明中美经济高度相互依存，这一互利关系必须保持在正常轨道上。

最新报告指出，“中国支持超过110万个美国就业岗位，对美国经济增长依然重要”，“且美国各州都受到贸易争端影响。”

但令我更担心的是经贸关系紧张对世界其他地区造成的不利影响，所有人都面临遭受美国贸易霸凌的危险。

美国单边主义和保护主义损害以规则为基础的多边贸易体制。多年前，是美国坚持要求中国遵守WTO规则，中国为满足入世要求做出了巨大努力，并积极参与世界贸易。而现在美国却常常违反甚至背弃多边规则，每当规则不合特朗普之意时，他就倾向于退出国际协议或组织。

美国单边主义和保护主义威胁全球经济增长。世界银行已将世界经济增长预期下调至2.9％。国际货币基金组织则将增长预期从3.6％下调至3.3％，拉加德表示，美中关税战将使全球经济增长减少0.5％，约为4550亿美元，“规模超过南非经济总量”。

美国单边主义和保护主义破坏全球工业和供应链。蒂姆·库克近期接受哥伦比亚广播公司新闻采访时表示，“苹果手机制造商遍布全球，对苹果手机加征关税会导致所有相关国家受损，但损失最大的还是美国。”

世贸组织总干事的观点再一次得到验证，即所有出口产品中约有三分之二含有进口零部件。美国的霸凌行径带来巨大的不确定性，越来越多的企业担心其供应链的稳定性和安全性受损，只得考虑调整供应链布局。

第三，中美经贸磋商受挫的责任在美方。

德国总理默克尔5月30日在哈佛大学发表讲话时强调，保护主义和贸易冲突危及全球自由贸易，并因此危及繁荣之根本。虽然她没有点名，但我们都知道她指的是哪个国家。

我们只需要读读特朗普的推文就足以了解美国的可信度，确切的说，了解美国的不可信度。

2月21日，特朗普在推特上写道：“我希望美国通过竞争而非封锁目前更先进的技术获得胜利。”

言行是否一致，有目共睹。在华为问题上他是这样，在贸易谈判上也是如此。

美方没有带着诚意和相互尊重的态度开展谈判，而是不顾中国的主权权利不断提高要求。美国打着国家安全的幌子打击中国企业，破坏正常合作，损害市场竞争，造成关系紧张升级，贸易谈判遭遇严重挫折。

而中方在会谈过程中一直表现出诚意和耐心。我们没有特殊要求，我们要的只是公平、公正、非歧视性的待遇。就像体育比赛总会有赢有输，但最重要的是公平竞争。如果有人企图通过禁止他人参赛，甚至在场外伤害对手而获胜，那就是不道德的可耻行径。

越来越多的政治家、评论家、经济学家和各界人士公开反对美国这种行为。例如，马来西亚总理马哈蒂尔承诺将尽可能多地使用华为技术。他说，美西方必须接受亚洲国家现在有能力生产有竞争力的产品这一现实，不应“威胁”商业竞争对手。

伦敦商学院的迈克尔·雅可比得斯教授在英国《金融时报》撰文指出，特朗普的华为禁令可能会适得其反，奉行“美国优先”政策最终可能意味着美国垫底。

正如捷克谚语所说，为别人挖坑的人自己反而会掉进去。让我们拭目以待，看看滥用权力会带来什么苦果。

第四，美国的贸易霸凌行径必须停止。

中美经贸磋商过程中，中方始终秉持相互尊重、平等互利的原则，一份好的协议必须是双赢的协议。中国不惹事，也不怕事，重大原则问题上没有妥协余地。

中国将继续坚持改革开放。前不久的“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席宣布了一系列重大举措，包括扩大外资在更多领域的市场准入，加强知识产权保护方面的国际合作，在更大范围内增加商品和服务的进口规模，更有效地参与国际宏观经济政策协调，进一步确保开放政策的实施。

现在球在美方一边。谈，我们大门敞开；打，我们奉陪到底。

话虽如此，我仍然希望美方及时醒悟，采取理智行为。正如马丁·沃尔夫警告的那样，“今天对中国的打击是在错误的领域以错误的方式进行的错误的战争。”

世界人民和世界经济不应受到这般对待。为此，我们必须共同努力，采取行动，仗义执言，呼吁采取更负责任的合理行为。

在这方面，我们赞赏捷克的立场。在两国关于建立战略伙伴关系的联合声明中，中捷双方均承诺倡导自由贸易，反对贸易保护主义，主张通过对话协商解决贸易争端。

这一立场同样适用于中美贸易争端，事实上，这不是一个普通意义上的争端，而是多边主义和单边主义之争，是自由贸易和保护主义之争。其结果关乎所有人。要让所有人拥有更美好的未来，合作是唯一选择，必须成功。

捷克人相信耐心会带来玫瑰。中国有5000多年的历史，我们不仅有足够的耐心，还有坚定的决心和强大的能力应对好这一挑战。

希望在座各位继续给予中国理解和支持。

谢谢。

(责编：崔越、杨牧)