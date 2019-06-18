汪洋会见埃及议长阿里

新华社北京6月18日电（记者朱超）全国政协主席汪洋18日在人民大会堂会见埃及议长阿里。

汪洋表示，中埃传统友谊历久弥坚。习近平主席和塞西总统保持密切交往，就发展两国全面战略伙伴关系达成广泛共识，为新时期中埃关系实现快速、良好发展注入强劲动力。中方愿同埃方携手，切实落实好两国元首达成的重要共识，持续深化发展战略对接，积极推进产能合作项目，让两国人民享受到更多中埃合作的成果。中国全国政协愿加强与埃及社会各界的交往，为增进双方民众之间的友好感情、推动两国关系发展发挥积极作用。

阿里表示，埃及高度重视发展对华关系。埃方愿同中方共同努力，在不断巩固传统友谊的基础上积极推动双方各领域务实合作，更好地造福两国和两国人民。

夏宝龙参加会见。

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