新华社新德里6月18日电 财经观察：印度对美实施报复性关税凸显两国经贸矛盾

新华社记者胡晓明

印度政府近日决定采取针对美国的加征报复性关税措施，对28种美国输印产品加征关税。就在不久前，美国政府刚刚终止对印度的普惠制待遇。

这一报复性关税措施是针对先前美国对印度加征钢铝关税而采取的。美国政府去年宣布对印度钢铝产品加征关税，征税规模约2.41亿美元。印度政府估算，印度此次针对美国产品加征关税规模约为2.17亿美元。

印度政府去年6月制定上述加税名单，原本包括29种产品，但随后多次推迟加征关税日期，以期与美国达成协议。今年5月1日，印度商工部在声明中表示，印方在印美双边贸易谈判中致力于“寻求双方都能接受的条件，但令人遗憾的是美方最终没有接受我方提议”。商工部表示，印度政府“将维护其国家利益”，不会牺牲自身经济发展以换取小额贸易优惠。

此前，美国方面曾警告印度，称印度的报复性关税“并不适当”，并抨击印度此前对美国摩托车和威士忌等产品征收的关税，称印度存在“保护主义情绪”。据了解，印度在过去两年提高了手机、汽车配件等部分制成品关税。

分析人士表示，印度决定对美实施报复性关税，以及美国在经贸问题上频频打击印度，凸显两国经贸关系中的多重矛盾。

首先，与加拿大、墨西哥、土耳其以及欧盟等国家和经济体不同，印度此前对美国加征“钢铝关税”一直隐忍不发，但“钢铝关税”的确已经伤害到印度相关产品的出口，产生了一定负面影响。

其次，美国政府提出的“美国优先”政策和印度政府试图提振“印度制造”相互抵触。作为印度最大的贸易伙伴之一，美国让制造业回流的尝试势必导致美印在经济领域展开竞争，导致长期矛盾。

最后，美国近年来在国际上频频挥舞“制裁大棒”，并惩罚与被制裁国做生意的第三方国家。印度经济也不可避免地受到美方此类立场的影响，此前已经被迫停止从伊朗进口石油。

此间观察人士认为，印度对美实施报复性关税的时间耐人寻味，恰逢美国国务卿蓬佩奥计划访印的前几天，也是印度总理莫迪即将与美国总统特朗普在于日本举行的二十国集团领导人会议期间会晤的前夕。在这一时间点实施报复性关税，更鲜明地显示了印度的立场和态度。

复旦大学南亚研究中心副主任林民旺教授认为，印度此前对美一直采取观望态度，此次决定实施报复性关税，正是因为看到美国政府的贸易保护主义政策在国际社会不得人心。

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