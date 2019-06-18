印尼东爪哇省渡轮倾覆致17人死亡

新华社雅加达6月18日电（郑世波）印度尼西亚搜救官员18日说，印尼东爪哇省17日发生渡轮倾覆事故，目前已经造成17人死亡。

印尼东爪哇省搜救局官员阿姆拉特在接受新华社记者采访时说，这艘载有约60人的木质渡轮17日下午在东爪哇省马都拉岛附近海域倾覆。目前搜救人员已打捞起17具遇难者遗体，另有39人被成功救起。

他说，由当地搜救局、印尼海军、水警和志愿者等数十人组成的联合救援队及过往船只加入了搜救工作。不过，事发海域风高浪急，给救援工作带来较大困难。

事故发生原因尚不清楚。据印尼当地媒体报道，船只倾覆可能与超载及当地海域恶劣天气有关。

印尼是群岛国家，船只是民众出行的主要交通工具。由于缺乏安全规范，船只倾覆沉没事故时有发生。

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