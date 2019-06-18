“2019年留日学人与美丽中国建设研讨会”在东京举行

人民网东京6月18日电（记者刘军国）中国留日同学总会6月17日在东京举办“2019年留日学人与美丽中国建设研讨会”。中国驻日本大使馆公使衔参赞胡志平、欧美同学会党组书记王丕君、中国国际人才交流协会驻日本办事机构总代表邝马华、日本众议员海江田万里、日中友好会馆理事长荒井克之等嘉宾，以及留日学人等约150人出席。
胡志平表示，中国留日同学总会是有光荣爱国传统的学人团体，一百多年来为祖国发展和中日友好做了巨大贡献，新时代的广大留日学人十分关心祖国的发展，积极献计献策。
王丕君指出，中国充满希望，欧美同学会特色小镇在建设中，相信留日总会会发挥更大作用。
海江田万里表示，今年5月日本进入令和时代，10月将迎来新中国成立70周年，今年是发展日中关系的新起点，日中关系面临改善发展的新机遇。
荒井克之说，留学生理应为自己祖国做出贡献，希望留日学人为中国的发展发挥重要作用。
中国留日同学总会会长汪先恩博士做了题为“中西医融合与大健康”的学术报告。汪先恩指出，中西医各有所长，西医重技术，重微观，中医重实践，重宏观，重平衡。今后大力发展局部与分子治疗的同时，更要发挥中医整体治疗与养生的长处，大健康的最佳模式是中西医融合。
中国留日同学总会会长名誉会长郭试瑜博士做了“中日养老问题”的学术报告，全面阐述了全球老龄化趋势，日本养老的经验与教训，中国老龄化的特点，就中国养老面临的问题，提出了建议。 （完）
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