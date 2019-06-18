墨西哥政党领袖称美坚持单边主义不得人心

新华社墨西哥城6月17日电（记者吴昊）墨西哥国家复兴运动党主席波列文斯基近日在墨西哥城接受新华社记者采访时表示，美国政府违背世贸组织原则，一意孤行坚持单边主义的做法不得人心。

波列文斯基表示，在当前全球化不断深入的背景下，世界各国企业和投资者都需要一个稳定、可靠的环境投资兴业。美国政府采取的一系列单边主义举措是“完全错误的”，甚至无法得到政府内部人士的认可与支持。各国应该团结起来，在国际社会发挥应有的积极作用。

墨西哥和中国是美国主要贸易伙伴，对此，波列文斯基指出，美国政府加征关税不仅影响从墨中两国进口商品与原材料，还会对美国消费者产生最为严重的打击，将直接波及美国自身经济发展。

面对美国单边主义和加征关税威胁，波列文斯基说，墨西哥应寻求市场多元化，减少对美国经济单一依赖，为经济发展提供更多可能性，例如更多参与中国提出的“一带一路”倡议。

国家复兴运动党总部位于墨西哥城。在2018年墨西哥总统选举中，国家复兴运动党同墨西哥劳动党、全国汇合党组成竞选联盟“我们一起创造历史”，代表该联盟参选的候选人安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔获得选举胜利。

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