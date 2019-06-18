泰国清莱主打艺术旅游吸引中国游客

新华社泰国清莱6月18日电（记者杨舟）泰国旅游局清莱府办公室主任卡鲁娜17日表示，清莱府近期将通过宣传艺术旅游体验等活动提高清莱的知名度，以吸引包括中国游客在内的国内外游客。
卡鲁娜17日在接受记者采访时说，清莱府因为气候和人文特色吸引了300余名艺术家在此定居创作，并建立了“艺术桥”艺术家协会，成为“艺术家之城”。清莱府城内还拥有白庙、蓝庙、艺术桥画廊和艺术餐饮等旅游景点和设施。此外，清莱自然景观丰富，与清迈相比拥有更为原生态的泰北风情。
她还提到，今年清莱白庙将在11月22日至12月22日期间推出夜间3D光影秀。这是清莱府首次推出夜间旅游活动，届时游客可欣赏到与白天完全不一样的白庙。
近年来，赴泰中国游客较多前往曼谷、清迈、普吉等热门地区，泰国不少知名度相对较低的府都希望能吸引更多中国游客。
泰国旅游和体育部公布的数据显示，2018年来泰中国大陆游客约有1035万人次，同比增长7.45%，创历史新高，但2019年前4个月来泰大陆游客为400.69万人次，同比下降3.71%。
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