印度捷特航空进入破产程序

新华社孟买6月18日电（记者张兴军）在因债务危机全面停飞两个月后，印度捷特航空公司日前正式进入破产程序。
由印度国家银行牵头成立的债权人团体17日晚发布声明说，债务缠身的捷特航空未能按计划获得过渡资金，同时由公司、银行与印度政府三方制定的救助方案流产，因此该公司正式进入破产程序。
捷特航空是印度最早的私人航空公司，也一度是印度最大的私人航空公司。今年初，印度媒体曝出公司拖欠工资，部分飞行员和空乘人员举行小规模罢工。4月，由于资金枯竭，捷特航空宣布国内外航班全面停飞。
捷特航空成立于20世纪90年代。在经营高峰期，公司曾拥有超过120架飞机，每天飞行航班数约达600班，拥有员工近2万人。受市场竞争、卢比疲软及燃料成本上升等因素影响，近年来公司财务状况不断恶化。据估算，其债务超过10亿美元。
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