新华社北京6月18日电（国际观察）美国再次增兵 海湾波诡云谲

新华社记者刘晨 刘健 刘品然

美国代理国防部长沙纳汉17日宣布，美军将再向中东增兵约1000人，以应对当地“威胁”。而此前，伊朗方面刚刚宣布，将不再履行伊朗核问题全面协议中对浓缩铀和重水储量的限制。

分析人士指出，美国最近对伊朗动作频频，而伊朗也不甘示弱，采取反制措施。美伊对抗不断升级令海湾局势更加紧张。

美国缘何增兵

沙纳汉在国防部当天发表的一份声明中宣布该决定。他称美方此举“以防御为目的”，为应对在中东地区的“海陆空威胁”。沙纳汉再次指责伊朗及其代理人在中东地区的“恶意行为”对美国在该地区人员及利益安全构成威胁。

美国国务院发言人奥尔塔格斯在17日的例行记者会上表示，国务卿蓬佩奥将于18日前往位于佛罗里达州坦帕的美军中央司令部和特种作战司令部总部，与军队将领讨论中东地区安全关切与行动等问题。

值得注意的是，这是美国近一个月内第二次宣布向中东地区增兵。上月24日，美总统特朗普宣布美国将向中东增兵约1500人，主要承担“防御任务”。

分析人士指出，美国此次宣布增兵，明显针对的是伊朗17日宣布不再履行伊朗核问题全面协议部分要求。但这样的施压之举恐怕只会激起伊朗方面更强烈的回击，给海湾地区带来更大的不确定性和不稳定性。

美伊无意开战

沙纳汉17日表示，未来美军将继续密切关注该地区局势发展，并根据需要调整美军兵力部署，但美方不寻求与伊朗开战。

新美国安全中心中东安全项目主任伊兰·戈登堡在《外交事务》杂志上撰文指出，目前看美伊双方并无意开战。伊朗的军事战略是将紧张局势控制在较低水平、避免和美国正面冲突，而美方也只是公开摆出强硬姿态。戈登堡说，如果美方真的准备一战，向中东派兵人数将远不止当前的数字。

不过，戈登堡同时提醒说，就算双方无意开战，但任何误判都可能令一次轻微冲突迅速蔓延为地区性战争，届时美伊双方乃至整个中东地区都将深受其害。

美国智库威尔逊中心中东问题专家阿伦·戴维·米勒在推特上发文表示，伊朗局势是特朗普政府“人造危机”的又一例证：在美国退出伊核协议前，并不存在这一危机，而在美国退出协议后的一年里，特朗普政府应对伊朗问题的做法令情况越来越糟糕。

美国智库外交关系学会主席理查德·哈斯撰文指出，如果美伊继续对抗下去，不排除双方最终爆发正面冲突的可能性。

施压难有效果

美国去年正式宣布退出伊核协议后，重新恢复对伊朗的经济制裁。此外，美国还不断在其他方面对伊朗加大施压，包括将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，向中东地区增兵等。美方还多次公开指责伊朗与近期在中东发生的多起油轮遇袭事件有关。

对于美国的步步施压，伊朗毫不屈服。伊朗总统鲁哈尼5月8日宣布伊朗中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪６月17日表示，伊朗将不再履行伊朗核问题全面协议中对浓缩铀和重水储量的限制。分析人士认为，伊朗17日的表态是在突破伊核协议上又进了一步。

哈斯认为，特朗普政府中有官员似乎在通过施压寻求伊朗的政权更迭，但这并不现实。特朗普政府应寻求通过外交途径解决伊朗问题。尽管伊朗目前态度强硬，但如果美国考虑放松对伊制裁，或许会令局面有转圜余地。

美国的举动不仅遭到了伊朗的反制，而且也没有得到盟友的支持与配合。

作为伊核协议欧洲签署国，法国、英国、德国一直都不认同美国的施压之举，并采取各种措施试图挽救这份协议。

蓬佩奥近期访问德国时表示“希望德国（在伊核问题方面）做得更多”。德国外长马斯则回应说，只要伊朗还在遵守伊核协议，这一协议就使地区更安全。

而据日本媒体报道，日本政府多名消息人士在油轮遇袭事件后表示，美方指认迄今没有令日方信服，要求美方提供确凿证据。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)