新华社开罗6月18日电 通讯：从尼罗河畔到中国餐桌——一只“洋”小龙虾的36小时旅程

新华社记者吴丹妮 李碧念 郑思远

说起中国人的经典夜宵，小龙虾必定榜上有名。多少个饥肠辘辘的夜晚，是麻辣或蒜香味的小龙虾及时安抚了食客们空空如也的胃。而又有多少国人能想到，这份美味的原始食材竟也可以取自遥远的尼罗河畔，且抵达中国餐桌的时长不超过36个小时。

意想不到的致富源泉

埃及米努夫省夏日里的一个清晨，几十只平均体重约40克的小龙虾被埃及渔民叶海亚·阿卜杜拉一口气倒进自家院子里的白色收虾筐中。

“在中国人来之前，我完全不知道该怎么‘对付’这么多野生小龙虾。”今年40岁的阿卜杜拉娴熟地捏着刚刚从河中捕捞上来、还在舞动着钳爪的新鲜小龙虾。作为尼罗河流域近5万捕虾、收虾渔民中的一员，他坦言最初对小龙虾十分不看好。

上世纪90年代，埃及境内尼罗河流域首次发现小龙虾踪迹，然而因其惊人的繁殖力和破坏力，它们很快就被贴上入侵物种的标签。

“小龙虾给当时的埃及渔业造成不小困扰，渔民们一直呼吁彻底清除它们。”刚刚结束一场小龙虾专题讲座的艾因沙姆斯大学教授马格迪·哈利勒对记者说，小龙虾当时在埃及“声名狼藉”，不仅是渔民口中的“尼罗河蟑螂”，更是水产专家眼中的生态环境大敌。

通过数年观察与研究，哈利勒等专家学者渐渐发现，相较于北美洲等地区的小龙虾，埃及野生小龙虾体型更大、产量更丰富，其鳃部也呈现为更清洁的“白鳃”，而这些优秀指标也渐渐引起外国投资者注意。

2015年，北京麻辣诱惑食品有限公司董事长韩东将自己的小龙虾生产基地建在距埃及首都开罗约一小时车程的斋月十日城。此前，为找到适合的小龙虾供应源，韩东和团队的足迹遍布几十个国家，最终在尼罗河畔安定下来，目前投资额已达约1亿元人民币。

“中国人是第一批埃及小龙虾的外国投资者。”哈利勒说，随着中国食品企业对尼罗河小龙虾资源的开发利用，原本被埃及渔民诅咒的小龙虾渐渐成为沿岸渔民增收来源。粗略统计，尼罗河流域捕虾量最小的一名渔民平均年收入也可达约5万埃磅（约合2万元人民币）。

名不虚传的“中国速度”

“为保证野生小龙虾鲜度，我们将从捕捞到运回国内的总时间严格控制在36小时内。”韩东说。

麻辣诱惑埃及事业部负责人韩旭带记者实地感受了这一“中国速度”。

清晨5时，当地渔民会将下放在河中的特制捕虾网捞出，在倾倒、分拣、称重后搬上前来收虾的专门货车。这是他们在每年4月至9月捕虾季的日常工作。

上午9时，各地收虾货车陆续抵达麻辣诱惑位于斋月十日城的工厂大门口。员工们迅速将小龙虾倾倒在生产线上，并开始按照不同克数标准进行称重，分拣至不同颜色的筐中，整个流程顺畅高效。

穿过分拣区域，3条集清洗、油炸、烘干、包装于一体的大型生产线映入眼帘。生产线上，数以万计的野生小龙虾经高温烹制后呈现出十分统一的橙红色，身穿白色和柠檬黄色制服的工人则穿梭其间控温、质检，景象很是壮观。

下午5时，包装好的成品虾被运往机场，装进提前预订好专属仓位的飞机，凌晨起飞前往北京等中国城市。十余小时飞行后，顺利抵达的小龙虾们就从机场发往各店，再经大厨巧手烹饪，端上餐桌。

经过不到36小时旅程，一只只野生“洋”小龙虾就这样顺利呈现在中国食客眼前。初步估算，仅麻辣诱惑每年从埃及运回国内的小龙虾（不含包装）总量就可达3000多吨。

授人以渔的东方智慧

“现在正是小龙虾（捕捞）旺季，工厂每天除2小时消毒外，其余22小时都在生产。”韩旭介绍，厂里约300名工人在旺季都会“两班倒”工作，只有这样才能保证供应。

今年是工人穆罕默德·阿卜杜勒-穆奈姆在这里工作的第三年，对于这样的生产节奏和严苛的生产标准，他早已习惯。作为150余名本地员工中的一员，阿卜杜勒-穆奈姆十分愿意同中国伙伴们一起工作。

“在这里工作令我更有事业心，我给自己设立了更高的目标。”三年前还是一名普通员工的阿卜杜勒-穆奈姆如今已是车间助理主管。他说，是不起眼的小龙虾改变了他的生活。

从渔网到手套，从捕虾技术到水产知识，阿卜杜勒-穆奈姆和家人都是从中国工厂那里免费得到的。在持续学习和操作中，像阿卜杜勒-穆奈姆这样的渔民又不断向其他村民传授捕虾技能，尼罗河流域很快成立起一支“捕虾大军”。

受益的不仅仅是渔民和工厂工人。据介绍，埃及当地一家为中方生产泡沫包装箱的企业的生产规模在过去两年中从1台机器、2名工人迅速扩大到2个工厂、14台机器。

为实现可持续发展，哈利勒教授正在埃及渔业部门和中方工作人员帮助下制定小龙虾捕捞相关法律法规。“大家都希望维护小龙虾产业的健康发展，因为这将令每一个人从中受益。”

“中国人的特点是勤劳、智慧、讲诚信，希望我们与中国的合作永不停止。”阿卜杜勒-穆奈姆充满期待地说。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)