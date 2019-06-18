高龄司机事故频发 日本推出系列一措施加强防范

据外媒报道，当地时间18日，日本宣布一系列措施，以防范高龄司机造成的交通事故。据报道，这些措施包括在学校周围设置紧急刹车带及禁止车辆通行区等。
报道称，日本内阁府针对60岁以上民众进行调查指出，80岁以上的民众，约每4人就有一人会驾车外出，大多是因为住在郊区的市町村等地方，公共交通不便，为了购物及到医院看病而驾车。调查显示，汽车已成为高龄者不可或缺的存在。
但随之而来的就是高龄司机引发的重大事故不断。日本内阁府指出，年纪增加带来认知能力的下降，会让高龄司机驾驶车辆越来越困难，如何确保高龄者外出交通方式，已成重要课题。
日本首相安倍晋三18日表示，“保护儿童安全刻不容缓。”据悉，日本东京将于9月底对学校通勤路线进行“紧急安全检查”，并推广使用带紧急刹车装置的汽车。
日本内阁一位官员称，政府还将研究“其他措施，比如共享汽车，在农村地区试行自动驾驶汽车等。”
该官员称，政府还考虑为老年人颁发一种新的驾驶执照，允许他们只使用配备紧急停车装置的汽车。据报道，日本政府已开始着手制定能立即实施的政策。
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