第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛柬埔寨赛区决赛落幕

新华网金边6月18日电（记者 毛鹏飞）第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛柬埔寨赛区决赛16日在金边亚欧大学举办，共有来自柬埔寨全国各地多所中学的14名选手参加。比赛吸引了来自柬埔寨皇家科学院孔子学院、亚欧大学及各地华校的师生共400余人。

柬埔寨皇家科学院孔子学院柬方院长苏碧娜表示，孔子学院作为“汉语桥”比赛的承办单位，一直以来得到社会各界的认可。她代表孔子学院对参加活动的嘉宾和师生表示热烈欢迎，并对中国驻柬埔寨大使馆、参与学校和相关企业对“汉语桥”比赛的大力支持表示感谢。她为所有学习中文的学生点赞，并告诫他们，学无止境，希望大家一直保持学习汉语的热情。

参加“汉语桥”比赛的柬埔寨学生集体亮相。（图片由柬埔寨皇家科学院孔子学院提供）

柬华理事总会副会长兼文教师资基金处处长郑棉发勋爵在开幕式上致辞说:“‘汉语桥’激发了学生学习汉语的热情，是走近中国、了解中国的窗口。柬华理事会一直很重视柬埔寨的华文教育，培养学生对中华文化的兴趣和汉语交流能力。”

这次比赛设置了“主题演讲”“知识问答”和“才艺表演”三个环节，选手们围绕“携手汉语，筑梦未来”这一主题进行了演讲。才艺表演环节，选手们带来的舞蹈、武术、相声、琵琶弹奏、舞狮等表演令现场观众们连声叫好。

经过4个小时的激烈角逐，来自端华分校的郑秀梅摘得桂冠，她将代表柬埔寨前往中国参加“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛。

此次比赛由中国孔子学院总部/国家汉办和中国驻柬埔寨大使馆联合主办，柬埔寨皇家科学院孔子学院和亚欧大学中文系承办，柬埔寨福建总商会、太子地产慈善基金会赞助。

柬埔寨皇家科学院孔子学院中方院长柴克清表示，“汉语桥”不仅仅是一场中文比赛，更是世界各国中学生、大学生学习汉语、了解中国的重要平台。“汉语桥”由孔子学院总部/国家汉办创办，如今已经成为世界人文交流领域的知名品牌。它促进了中柬两国人民的沟通与交流，推动了两国友好关系的发展。柬埔寨皇家科学院孔子学院一直致力于柬埔寨的汉语教学，助力柬埔寨广大汉语学习者和爱好者的汉语梦。

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