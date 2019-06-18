中国代表呼吁也门各方恢复对话

新华社联合国6月17日电 中国常驻联合国代表马朝旭17日在安理会也门问题会议上发言，呼吁也门各方恢复对话，寻求政治解决。

他说，《斯德哥尔摩协议》是政治解决也门问题的重要一步，应该得到切实落实。协议落实工作在有关各方努力下已取得积极进展，荷台达地区维持总体停火，重新部署向前迈出了一步。同时，在地方安全部队组成、交换战俘等问题上，各方仍存在严重分歧。他表示，希望联合国方面加强协调，形成合力，推动上述问题的解决。

马朝旭说，中方支持也门各方在安理会第2216号等有关决议、海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件基础上，重返对话轨道，政治解决也门问题。他强调维护也门主权、独立、统一和领土完整。

他说，中方对也门日益恶化的人道主义局势深表关切，谴责一切针对平民和民用设施的袭击。有关各方要确保在也门的人道准入，使人道物资能够到达所有需要援助的民众和地区。他说，自2017年7月以来，中方已陆续向也门提供多批大米。中国将继续尽己所能，向也门提供人道援助。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

今年2月17日，在联合国领导的重新部署协调委员会框架内，也门政府和胡塞武装就荷台达第一阶段撤军计划达成协议，并原则上同意第二阶段撤军计划。

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