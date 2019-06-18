阿根廷乌拉圭巴拉圭三国恢复电力供应

人民网讯 综合媒体报道，阿根廷和两个邻国乌拉圭和巴拉圭广泛地区16日早上发生大停电后，17日大部分地区已恢复电力供应。当局估计在今次事件中，有多达4,800万人受到影响。阿根廷总统马克里说，这次史无前例的大停电原因仍然未明，当局继续进行深入调查。

报道说，造成这么严重的影响，是因为阿根廷、乌拉圭和巴拉圭使用同一个供电联网。阿根廷南部是使用另一个供电网，则没有受到影响。另一个邻国巴西也表示，电力维持正常。

阿根廷外长洛佩特吉表示，停电事件是会发生的，但像今次这样引起这么大的连锁反应，继而导致电力全面中断，则令人感到诧异。当系统出问题时，电力会自动中断，这是一种保护措施。

停电于当地时间16日早上7时发生。有人口1,600万的首都布宜诺斯艾利斯的居民在父亲节清早一觉醒来，发现全城变成黑暗世界，带来许多不便。地铁和火车被迫停驶。公立医院和私家诊所要开动后备发电机。YPF SA能源公司旗下的全国规模最大的拉普拉塔炼油厂无法运作。

当天刚好是阿根廷州长选举投票日。许多选民在投票站内要开着手机的灯光投票。到了黄昏，阿根廷受影响地区已有九成恢复电力供应。乌拉圭和巴拉圭也全面恢复供电。暂时未知道今次事件带来多少经济损失。 （老任）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)