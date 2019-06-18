新华国际时评：“美国病了”才是真相

新华社北京6月18日电 题：“美国病了”才是真相

新华社记者韩冰

“美国现在的状况好极了”、“美国会再次伟大”……当下，美国一些人如此宣扬美国的现状。然而，综观一个时期以来美国种种内外表现，“美国病了”才是真相。

“美国病”呈现诸多外在症状，包括一言不合就挥舞关税大棒、动不动就干涉别国内政、明明在双边贸易中得利丰厚却嚷嚷“吃亏上当”、无端指责别人危害自身安全、与盟友近邻都闹别扭以及肆意毁约退群等等。

外在种种“邪气”由内因引起。“美国病”的内因大致有三。一是阴阳失调——经济结构长期失衡。美国耶鲁大学学者、摩根士丹利前首席经济学家斯蒂芬·罗奇就一针见血地指出，美国自身过度消费、储蓄不足，是美国巨额贸易赤字的根源。

二是气血不足——由于贫富差距日益悬殊，美国社会的中坚力量——中产阶级处境日渐窘迫。从美国媒体报道到美联储的研究调查无不显示，相当一部分美国中产者看似风光，实则若遇上紧急状况，可能一下子连几百美元都拿不出来。

三是急火攻心——一些人急于捞选票、出政绩，一些民粹主义者头脑发热，臆想树敌，种种浮躁导致“新冷战论”、“文明冲突论”、“中美脱钩论”喧嚣扰攘。

外邪内疾交织，使美国社会日益脏腑失调、经络不通，渐成沉疴之势。然而，面对身上的种种疾患，美国却不想正视，不仅不愿及时治疗，甚至压根不认为自己有病。同时，美国又见不得别人的身体比自己好，明里暗里企图割别人的肉补自己的疮。四处挥舞关税大棒，近打墨西哥、加拿大，远打中国、欧盟，端的是“威风凛凛”了。

美国的言行向世界展示了一个荒唐逻辑：世上只能我最强，哪怕是我生病，吃药的也应该是别人！对此，世界都看不下去。斯蒂芬·罗奇一针见血地批评：“把注意力放在替罪羊身上显然比反观自照要容易得多”。英国《金融时报》警告说，这样的美国不仅不伟大，反而“再次可怕”。

美国所作所为，终归害人害己。一方面，给世界发展前景带来阴影。从二十国集团到石油输出国组织，最近都警示全球经济存在下行风险。形成这一风险的主要原因，就是美国频施霸凌举措，扰乱国际经贸秩序和破坏全球价值链。

另一方面，种种荒唐之举的危害连美国人自己都难再忍受。美国挑起对中国贸易战后，600多家美国企业和机构日前联名写信，反对美国政府对中国商品加征关税的保护主义举措。美国的媒体和学界中，认为“中国不是问题，资本主义才是”、“美国不应将自身问题归咎于中国”的公道声音不绝于耳。

针对美国病症，“中国处方”可能十分有效。中国提出的“人类命运共同体”理念可以治心安神，“互利共赢、包容共鉴”的主张可以补气活血，“己所不欲勿施于人”的箴言可以调理情绪……如此这般，对治疗美国病大有裨益。

不过，如果对自己的病视而不见，是不可能自愈的。讳疾忌医的结局，往往是病入膏肓，最终无药可救。美国，该好好吃药了。

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