美企业代表警告对华加征关税伤害美企业与消费者

新华社华盛顿6月17日电（记者刘阳 熊茂伶 邓仙来）美国贸易代表办公室17日开始就美方拟对约3000亿美元中国输美商品加征关税举行为期七天的听证会。数十位美国行业协会和企业代表当天在听证会上警告说，对从中国进口的商品加征关税将增加美国企业成本和消费者负担，降低美国产业竞争力，损害美国经济与就业。

据统计，美国拟对华新一轮加征关税清单上涵盖3800多个税目商品，其中大部分是终端消费品，包括手机、笔记本电脑、儿童安全用品、服装和配饰、鞋类、玩具、游戏设备等。新一轮加征关税一旦落实，美国消费者将直接受到冲击。

美国时尚珠宝与配饰贸易协会执行主任布伦特·克利夫兰在听证会上第一个发言。克利夫兰说，进口这些日常消费品不会危害美国安全，但加征关税却损害美国中小企业和消费者利益。他表示，许多进口产品找不到中国以外的替代供应商，即便将生产转移到其他国家，产品零部件仍需从中国进口。

纽约奎因服饰首席执行官琼·科洛夫表示，公司进口的羊绒服装必须使用产自中国内蒙古的高质量羊绒，同时中国纺织工艺上乘、品质有保证，因此无法将产品供应链从中国转移。

美国鞋帽箱包企业凯尼斯柯尔公司首席执行官马克·施奈德说：“多年来我们已在中国建立高效稳定的供应链。如果将供应链转移到其他国家，产品质量、产能和性价比都不能维持原有水平，搬回美国生产更是不可行。”他表示，对从中国进口的商品加征关税将迫使零售商和消费者共同分担损失。

美国青少年产品制造商协会执行主任莉萨·特罗夫表示，如果对从中国进口的婴幼儿商品加征关税，许多美国家庭将买不起安全的婴幼儿用品，这会危及婴幼儿安全。

美国电子产品零售商百思买、新百伦运动鞋制造公司、美国服装鞋袜业联合会、玩具协会等企业和行业协会代表当天也在听证会上警告，对华加征关税会增加美国消费者成本、扰乱企业生产、损害美国就业。

据了解，本轮听证会预计有300多位业界代表出席。听证会结束后，公众将有一周时间向美国贸易代表办公室提交补充意见。听证会召开之前，美国已有520家企业和141个贸易协会联名致信总统特朗普，敦促美国政府不要对从中国进口的商品加征关税，并回到谈判桌与中国达成解决方案。（参与记者：孙丁、高攀）

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