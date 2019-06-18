科威特启用海湾地区首个干细胞中心

新华社科威特城6月17日电（记者王薇 聂云鹏）科威特首个干细胞和脐带中心17日在首都科威特城正式启用，这也是海湾地区首个干细胞储存库和研究中心。

当天在这个名为“萨尔瓦·萨巴赫·艾哈迈德·萨巴赫”的干细胞和脐带中心的启用仪式上，科威特卫生大臣巴塞勒·萨巴赫表示，干细胞研究和相关成果对改善人们生活质量和治疗疑难杂症至关重要，该中心的成立给重病患者，尤其是儿童患者带来了希望，也促进了科威特医疗保健事业的进步。

该中心的建造共耗资700万科威特第纳尔（1第纳尔约合3.3美元），中心占地约1.2万平方米，包括实验室、干细胞和脐带储存库以及医学图书馆等，旨在向需要移植干细胞但缺乏捐赠者的患者提供干细胞来源。

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