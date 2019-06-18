欧美同学会中美人文对话：助力构建良好的中美关系

华盛顿时间6月13日下午，欧美同学会（中国留学人员联谊会）中美人文对话在华盛顿如期举行。此前一天，欧美同学会首届中美经贸论坛刚刚在纽约闭幕。

欧美同学会秘书长、代表团团长王丕君率欧美同学会“一带一路”研究院6位专家与美国多家知名智库的11位国际战略研究、经贸领域专家就“如何助力构建良好的中美关系”这一主题进行了深入交流。

图为欧美同学会中美人文对话现场

双方围绕“如何看待当下中美关系”“如何促进中美人文交流”“如何全面客观正确地认识中国”等话题展开了坦诚、充分、建设性的交流对话。中方代表逐一回应了美方对贸易摩擦、知识产权、信息安全、改革开放等方面的热点关切，指出中美经贸关系是中美关系的“压舱石”和“推进器”，中国长期以来致力于为全球经济做出积极贡献，中美两国作为世界两大经济体，两国经济GDP总量约占全球的40%，两国之间的经济关系已经成为世界经济的重要内容，健康稳定的中美经贸关系符合两国和全世界的共同利益；中美贸易摩擦由两国经济结构、经贸关系多方面因素造成，美方应当调整对华经贸适应性结构；中美两国在信息安全方面应该彼此关心对方利益，尊重各自所做工作和需要进一步努力的方向；中国政府坚定致力于中国国内和在华外资企业的知识产权保护；美主流社会应增进对中国国情各方面的全面深入认知，以更好地增进对中国的了解理解。

美方代表认为，中美出现贸易摩擦是正常的，但过多的贸易摩擦最终会给双方带来巨大的损失和伤害；中美关系是合作型，也是竞争型，竞争并不意味着冲突；已经看到中国一直为努力缓解、解决争端作出积极努力。

图为欧美同学会中美人文对话现场

中美双方代表一致认为，两国之间应该加强各领域的充分交流，增强对两国国情文化等方面的深入了解与感知；要建立平等尊重互信等良性交流机制，加强两国之间特别是民间的人文交流，有助于双方对话同频共振。

对话持续3个半小时，气氛热烈，既有理性的观点陈述，也有直接的回应交锋；既有各自对问题的探究，也有对彼此的针对性建议。会后两国专家兴致不减，仍进行了积极交流。美方代表认为，在当前形势下，欧美同学会来美国举办此次对话非常难得，这有利于美各界进一步了解中国经济发展与改革开放、中国社会的复杂性与所取得的巨大进步。大家认为，世界在不断缩小，中美已成为邻居，特别需要进一步加深对彼此的了解。谈判不应成为两国交流的常态，经常性而广泛的交流以增进两国理解才是可持续合作的基础。

最后，王丕君对美方各家智库发出邀请，希望他们参加由欧美同学会在中国和国外举办的第二届中德科技论坛、国际智库论坛等，美方专家表达了愿意参与的积极意愿。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)