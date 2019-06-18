肠道细菌助力A型血变身“万能血”

新华社渥太华6月17日电 加拿大研究人员发现，人体肠道细菌产生的两种酶可将A型血转化为有“万能血”之称的O型血，这一发现有望缓解输血血液短缺问题。
按照血液中红细胞表面的抗原类型，人类血型常被分为4种。红细胞上仅有抗原A为A型，仅有抗原B为B型，两者都有为AB型，两者均无为O型。A型血和B型血的人不可相互输血，否则会导致免疫系统对红细胞发起致命攻击，而O型血在紧急情况下可输给其他3种血型的人。
加拿大不列颠哥伦比亚大学研究人员近日在英国《自然·微生物学》杂志上发表论文介绍说，某些肠道细菌能够“吃”掉类似红细胞上抗原的物质。他们深入分析后发现，一种名为Flavonifractor plautii的肠道细菌能够产生两种特殊的酶，同时使用这两种酶可去除红细胞上的抗原A，使A型血转化为O型血。
对于一些急诊病例，医护人员可能没时间确认患者血型，这时O型血这种“万能血”就显得尤为重要。为增加“万能血”供给，先前已有研究人员发现过可去除抗原A的酶，但效率较低，成本居高不下。加拿大研究人员指出，人类肠道中新发现的这两种细菌酶非常“实用”，只需少量就可实现去除抗原A的效果。
研究人员说，让A型血转化为O型血有助扩大血液供给，缓解医疗机构普遍面临的血液短缺问题。不过，目前还需更多研究确认使用这些细菌酶后红细胞上所有抗原A都被去除，且不会给红细胞带来其他不良影响。
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