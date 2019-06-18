中国作协代表与埃及青年共话中国青年文学发展现状

新华社开罗6月17日电（记者吴丹妮）中国作家协会代表17日晚在开罗中国文化中心与当地青年进行交流，共同探讨中国青年文学发展现状。

中国作家协会网络文学中心主任何弘以“中国青年作家和青年文学发展现状及在引领时代风尚中的作用”为题做了专题讲座，向埃及青年介绍了中国青年文学的沿革、类型模式和未来发展。

何弘说，中国的青年文学特别是网络文学不仅在中国社会有着极大的影响，在世界范围内也是一个重要的文化现象，在欧洲、美洲、大洋洲及东亚、东南亚等地拥有大量读者。

不少在场聆听讲座的埃及青年对在中国青年中较为流行的武侠小说、传统志怪小说、科幻和魔幻小说等非常感兴趣，他们认为这些文学作品的创作和流行与埃及的青年文学有一些相似之处。

近年来，中国的文学作品受到越来越多埃及读者的喜爱。在今年年初的开罗国际书展上，莫言、刘震云等中国知名作家作品的阿文版就备受青睐。

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