电影在中拉关系中的“经济效应”

智利著名导演西尔维奥·凯利奇（吴思萱 摄）

人民网北京6月18日电（吴思萱） “在我孩童时期，我就开始尝试拍摄了，想把我看过的连环画拍出来给家人看。我很幸运，也很幸福，因为我一直在做着我喜欢的事，电影就是让我这一生都为之疯狂的事业。”说起电影，智利导演西尔维奥·凯利奇在接受人民网采访时侃侃而谈，让人感受到他对电影艺术的满腔热爱。现年75岁的他干劲十足，仍然保持着对电影的赤子之心。

近日，凯利奇的电影新闻发布会在智利驻华大使馆举行。制片人埃德加多·维埃里克、导演西尔维奥·凯利奇和中国发行方北京谷鸟科技有限公司代表孙冰一起，向中国媒体和电影界介绍了“对话西尔维奥·凯利奇”导演的电影周项目。

智利著名导演西尔维奥·凯利奇的电影新闻发布会在智利驻华大使馆举行。（吴思萱 摄）

该项目由智利驻华大使馆组织，在北京和上海放映《镜中的月亮》《黎明忽至》等五部电影。《镜中的月亮》曾获得威尼斯第四十七届电影节金狮奖提名，也是第一部在A级电影节中获得提名的智利电影。凯利奇最新创作的《黎明忽至》，也在2017年9月4日斩获了第四十一届蒙特利尔国际电影节“最佳电影奖”。多年来，他的电影斩获了近百个国内外奖项，成为伊比利亚美洲地区获奖最多的导演之一。

今年，凯利奇作为评审参加了北京国际电影节。他表示此次电影节给他留下了深刻印象，“是一次神奇而难忘的经历”。他表示，虽然北京国际电影节“很年轻，但规模盛大、组织有序、质量过硬。在这里，我遇到了很多国际一流的评审。这一盛会的专业水准非常高。”采访中，这位智利导演高度评价了此次电影节。

智利是第一个同中国建交的南美洲国家，明年两国也即将迎来建交50周年。此次智利电影展映项目展现了中智两国开展电影合作的潜力。采访中，凯利奇一再强调他非常希望与中国进行电影合作，以及希望中智两国能在政府层面签订电影合作协议的愿望。“智利人非常喜欢中国文化，智利和中国在电影合作方面还大有可为。”凯利奇说。

电影作为现代文化艺术的重要内容，对中国和拉美之间的文化、经济等多方面的交流都有深远意义。凯利奇说：“中拉双方通过电影熟悉彼此，消除错误的认知，发现对方的美，乃至爱上彼此。以此为基础，双方人员和商品的流动性会提高，进而带来经济发展水平的逐步提升。从根本上说，电影和经济是紧密联系的。”凯利奇导演称之为电影的“经济效应”。他强调，电影不仅仅是映照社会百态的镜子，更是不同国家和地区人民相互了解、增进认识的重要纽带。中拉双方在电影事业上的合作，不仅能推动文化艺术事业的发展，也能不断增进经贸交往与合作，深化双方经贸关系。

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