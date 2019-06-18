联合国报告：2030年全球人口将达85亿

联合国17日发布的一份报告称，预计到2030年，全球人口将达到85亿；2050年，全球人口将达97亿。但未来数十年内人口增速将减慢。
这份名为《2019年世界人口展望》的报告称，未来30年全球新增人口中约半数集中在九个国家：印度、尼日利亚、巴基斯坦、刚果（金）、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、印度尼西亚、埃及和美国。印度将在2027年前后取代中国成为世界第一人口大国。
报告指出，未来30年人口增长最快的国家中，有许多是最不发达国家。人口快速增长不利于这些国家落实《2030可持续发展议程》，减贫、消除饥饿、发展医疗教育等可持续发展目标将面临挑战。
报告称，撒哈拉以南非洲的大多数国家，亚洲和拉丁美洲的部分国家和地区，劳动年龄（25-64岁）人口增长较快，为经济增长带来机遇。但要充分发挥“人口红利”，这些国家和地区必须加大对医疗、教育的投入，为经济持续增长创造条件。
人口寿命方面，全球人口出生时平均预期寿命从1990年的64.2岁增至2019年的72.6岁，2050年有望增至77.1岁。但最不发达国家的人口出生时预期寿命比全球平均值少7.4岁，主要原因在于较高的儿童和孕产妇死亡率，以及暴力、冲突、艾滋病扩散等。
预期寿命增长的同时，全球人口老龄化也在加剧。报告预计，2050年全球65岁以上人口占比将达到16%，约每六个人里就有一名65岁以上的老人；2019年这一数据为11%。到2050年，西亚和北非、中亚和南亚、东亚和东南亚、拉丁美洲和加勒比地区的老龄人口估计将翻一番；欧洲和北美老龄人口占比可能会达到四分之一。报告指出，人口老龄化将给各国的社会保障系统带来压力。
《2019年世界人口展望》由联合国秘书处经济与社会事务部（UNDESA）组织编写并发布，汇集1950年至今全球235个国家和地区的人口统计数据，并对2019年至2100年间全球及各国家和地区层面的人口变化进行了预测。（记者 马德林）
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