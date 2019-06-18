英媒称特雷莎·梅或在G20会晤普京 旨在缓和关系

英国多家媒体17日报道，首相特雷莎·梅正在考虑二十国集团领导人(G20)会议期间会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。
G20峰会定于28日和29日在日本大阪举行。《泰晤士报》报道，特雷莎·梅考虑会议间隙与普京会晤，以期在继任者就任前缓和两国关系。
英国方面指认俄方关联前俄罗斯情报人员谢尔盖·斯克里帕尔父女2018年3月在英国遭人投毒，同月驱逐23名俄罗斯外交官。俄方否认这一指认，采取对等行动，驱逐23名英国外交官。路透社报道，中毒事件令英俄关系跌至“冷战”结束以后最低点。
特雷莎·梅7日辞去保守党党首一职，继续留任首相，直至新党首暨首相产生。这可能是她最后一次以首相身份出国。特雷莎·梅与普京上一次见面是去年11月阿根廷G20会议期间，两人没有正式会晤。
英国《卫报》报道，只有双方确认能够取得成果、达成一致，两国领导人才会会晤。（刘秀玲）【新华社微特稿】
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