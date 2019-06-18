看地图选址部署“宙斯盾”出错 日本防卫相道歉

日本防卫大臣岩屋毅17日向秋田县知事佐竹敬久当面道歉，缘由是防卫省先前就陆基“宙斯盾”导弹防御系统部署候选地作地理考察时，不作现场勘察，只看地图计算，犯了低级错误。

“我深表歉意，”岩屋在秋田县政府大楼对佐竹说，“已经告知官员要细心，避免再犯。”

日本打算从美国购买两套陆基“宙斯盾”反导系统，以应对所谓朝鲜导弹威胁。防卫省打算把位于秋田县的陆上自卫队新屋演习场作为候选地之一，招致当地居民反对。

防卫省5月向秋田县告知选址考察结果，认定新屋演习场合适。只是，秋田县媒体随即指出考察结果明显有误。防卫省根据山体高度，计算另外19处候选地的“仰角”，与其中9处相关的数据比实际大得多、即陡峭得多。山体如果仰角过大，容易遮挡雷达信号，继而影响反导系统运行。

防卫省稍后承认，山体仰角是根据谷歌地图数据计算，没有注意计算所用地图的“高度”和“距离”比例尺不同。按照日本共同社的说法，这是“低级错误”。

火上浇油的是，防卫省东北防卫局8日面向秋田居民举行说明会时，一名职员打瞌睡，触发民众怒火，促使岩屋道歉。佐竹10日说，秋田县政府与防卫省的磋商将“化为白纸”，“防卫省的基本态度令人怀疑。这事需要重来。”

岩屋17日说，防卫省将就部署候选地作实地考察，考虑聘请专家纠正那9处候选地的地理数据。他认定部署陆基“宙斯盾”反导系统“至关重要”，寻求佐竹理解。

佐竹告诉媒体记者，他无法接受防卫省对秋田县成为候选地的解释。在他看来，防卫省作地理考察以前可能已经内定新屋演习场为部署地。

共同社报道，防卫省官员认定，考虑基础设施等条件，新屋演习场最为合适。即使实地勘察，也不会改变这一结论。

防卫省打算在山口县萩市一座陆上自卫队演习场部署另一套陆基“宙斯盾”系统。当地官员认为，鉴于秋田县发生的情况，防卫省要得到山口县方面支持不容易。

自由民主党内部担心，防卫省接二连三失误，可能影响陆基“宙斯盾”部署计划，并且在今年夏天国会参议院选举中拖累这一执政党的选情。（陈丹）（新华社专特稿）

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