暴力执法视频曝光　美市长：这件事令我“恶心”

美国亚利桑那州菲尼克斯市市长16日发表声明，就一对父母带着孩子逛商店时遭当地警察暴力拘捕道歉。
目击者14日曝光一段5月27日拍摄的视频，显示多名警察用枪指着一对男女，辱骂他们，要求他们下车，威胁如果不服从命令就开枪。一名警察后续用手铐把男子铐在一辆警车上踢打。这对伴侣当时带着两个女儿。女子怀有身孕，抱着他们1岁的孩子。
警方解释，他们接到一家“家庭美元”折扣连锁店的店员报警，说这对伴侣的女儿拿走一个玩偶没有付账。这对伴侣声称他们不知道。
视频在社交媒体传播，引起民众不满。菲尼克斯市市长凯特·加列戈16日在“推特”说，这件事令她感到“恶心”，警察的行为“不恰当”且“明显不专业”。“这种行为在任何情况下都不应予以容忍。”
加列戈向这个家庭道歉，说市政府将在8月以前给每个警区都配备执法记录仪。
这对伴侣的律师托马斯·霍恩说，涉事警察侵犯这个家庭的公民权利，涉嫌殴打、非法监禁、借口抓人等行径，造成受害者精神损害。
霍恩在给市政府的信中说，这个家庭愿意和解，要求1000万美元赔偿。
警方已经开始内部调查，说涉事警察已被调至内勤岗位。
菲尼克斯市警察局局长杰丽·威廉姆斯在社交媒体“脸书”发帖说，她为那几名警察的所作所为感到困扰。“我保证，这起事件（中的警察）不代表大多数为菲尼克斯市民服务的警察。”（郑彦驰）【新华社微特稿】
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