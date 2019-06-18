美墨边境非洲移民激增 踏足欧洲的移民显著减少

美国边防巡逻队近来在与墨西哥接壤的边境发现，越来越多逃难的非洲人跨越大西洋登陆拉丁美洲，随后长途跋涉、试图入境美国。
美国得克萨斯州等地截获的非洲移民激增。最近一周，边防巡逻队在得州德尔里奥市阻截多批徒步的非洲移民，共计500多人，是2018财政年度在整个美墨边境遭扣押非洲移民总数的两倍多。
边防巡逻队分管德尔里奥段的队长劳尔·奥尔蒂斯预期，扣押非洲国家移民数量“将继续增加”，巡逻队所辖地区通常不会遇到这些国家的移民。
这些非洲移民大多来自刚果（布）、刚果（金）、安哥拉和喀麦隆。
最近一个周六，90名喀麦隆人在墨西哥边境城市蒂华纳排队等候申请庇护。他们来自喀麦隆南部，通常飞往免签国家厄瓜多尔，后续耗费4个月时间抵达蒂华纳。
得州扣押大批非洲移民后，联邦官员把其中数十人安置在圣安东尼奥市；170名非洲庇护申请者近期抵达缅因州波特兰市，后续涌入人数预计数以百计。
波特兰市长乔恩·詹宁斯说，非洲移民人数前所未有。由于一处庇护所已经满员，这座城市的一处篮球场地改造成了应急庇护所。
多名波特兰市官员上周在社交媒体“推特”辟谣说，这些非洲移民在美国合法寻求庇护，他们中没有埃博拉病毒携带者。
不少非洲人视波特兰为“友好”城市。一些索马里难民上世纪90年代在那里定居。
来自刚果（金）的普兰斯·庞博现年26岁，一家三口被安置在波特兰。他告诉美联社记者，他逃离祖国来到安格拉，然后飞抵巴西，在那里结识一名当地女子并生下女儿，耗时3年才在美国落脚。
美联社报道，更多像庞博这样的非洲移民在途中。墨西哥今年须处置的非洲移民数量可能是2017年的3倍。
美墨边境非洲移民暴增，但跨越地中海试图踏足欧洲的移民显著减少，缘由是多个欧洲国家和两大“登船点”土耳其、利比亚决定取缔非法移民。
国际移民组织数据显示，今年1月至6月12日，经由海路抵达欧洲的移民仅2.46万人，2017年同期是9.96万人。但这一组织的发言人乔尔·米尔曼不认为非洲移民迁徙目的地由欧洲转为美国。（陈丹）（新华社专特稿）
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