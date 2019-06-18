印度北部多地已有78人因热浪丧命 政府下令学校停课

人民网讯 据外媒报道，印度官员17日说，北部比哈尔邦多个地区已有至少78人因热浪而丧命。过去的周末，热浪侵袭该邦多个地区。当地政府下令，让当地学校停课至6月22日。
据媒体报道，比哈尔邦15日的气温远高于往年平均水平，多地最高气温比正常水平高出5摄氏度以上。
印度气象部门公布的数据显示，近期，德里、拉贾斯坦邦、北方邦等多地气温超过48摄氏度，一些地区甚至达到50.8摄氏度，接近51摄氏度的印度气温历史最高纪录。（老任）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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