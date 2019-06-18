印度北部多地已有78人因热浪丧命 政府下令学校停课

人民网讯 据外媒报道，印度官员17日说，北部比哈尔邦多个地区已有至少78人因热浪而丧命。过去的周末，热浪侵袭该邦多个地区。当地政府下令，让当地学校停课至6月22日。

据媒体报道，比哈尔邦15日的气温远高于往年平均水平，多地最高气温比正常水平高出5摄氏度以上。

印度气象部门公布的数据显示，近期，德里、拉贾斯坦邦、北方邦等多地气温超过48摄氏度，一些地区甚至达到50.8摄氏度，接近51摄氏度的印度气温历史最高纪录。（老任）

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