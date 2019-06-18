南京创新周活动在美举办

本报电 （文子）2019中国南京创新周硅谷站活动于6月10日至16日在美国硅谷及旧金山举行。

本次硅谷站活动的文化展示亮点之一是6月12日的“融合之光”展览，展览被定位“风雅秦淮”非遗主题日，国家级非物质文化遗产秦淮花灯、脸谱、云锦和书法在硅谷精彩亮相，展现“一城一河”形象。

作为2019南京创新周百场系列活动之一的硅谷·南京创新创业大赛，13日在硅谷举行了大赛颁奖仪式。此次活动由南京秦淮区人民政府主办，江苏高校校友会联盟，硅谷创发联以及其它多家硅谷当地华人机构协办。12个项目从300多家报名团队脱颖而出，并于6月2日入围在硅谷中关村硅谷创新中心举办的决赛。海内外多家顶级风投机构和技术专家在现场对参赛项目进行了精彩点评。最终获奖项目将引进秦淮硅巷国际创新广场。

活动周期间，南京秦淮区政府还与硅谷多家创投机构互动，并合作举办系列科技创新活动。其中包括：南京秦淮联通物联网产业加入PlugandPlay硅谷总部签约仪式，美国硅谷·南京秦淮科技创新国际合作恳谈会，签订硅谷·江苏校友联盟创新加速器落户“秦淮硅巷”合作框架协议，以及与斯坦福大学联合举办南京（硅谷）创新发展智慧城市论坛等。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)