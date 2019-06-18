章莹颖案庭审：嫌犯案发前几周曾在社媒写下绑架幻想

据美国中文网报道，章莹颖案17日进入庭审第四天。美国联邦检察官17日表示，被告克里斯滕森在章莹颖失踪前几周内多次在网络上写下他的绑架幻想，并在案件成为全美头条新闻后密切地关注调查进展。

美国联邦检察官17日向陪审团展示了被告的网络生活，包括他写下的文本、浏览记录，以及他因章莹颖绑架案被捕后撰写的网络对话。

“我希望测试自己的极限并体验一切。”他在一个面向成年人的社交媒体网站的个人资料中写道。他反复阅读了该网站关于绑架和强奸幻想的帖子。

FBI高级法医检查员威廉·奥沙利文在17日的证词中列出了克里斯滕森广泛的在线活动并将其提交法庭。

报道称，克里斯滕森根据受害者的数量研究了多个连环杀手，还下载了杀人方面的研究论文，并获取了多张被捆绑和堵嘴的女性照片，他在章莹颖失踪前几周在网上找到了这些照片。

在2017年5月30日，也就是绑架案发生前不到2周，克里斯滕森给他的女朋友发短信说，“对大多数人来说，淡入虚无是默认的……(那)不是一种选择。我宁愿摧毁人性而不是让这种情况发生。”

在绑架当天早晨，克里斯滕森检查了他的电子邮箱并登录了Reddit。那天晚上他给女友发了一条短信。“我已经筋疲力尽了”，下一句是“只是累了，哈哈”。三天后，他再次发消息给女友，告诉她FBI刚刚搜查了他的公寓和车辆。

“当有人在仔细检查对你的无害的东西，令人压力很大。”他就搜索相关情况回复了女友。

在接下来的几周里，他定期查看当地新闻报道、Reddit帖子以及FBI有关章莹颖失踪案的更新。

检方上周曾出示了克里斯滕森女友偷偷录下的被告的音频。克里斯滕森声称章莹颖是他的第13个受害者。但是辩方团队说他在录音之前一直在大量饮酒，并声称没有证据表明他此前曾杀过人。

“我们正在继续调查。”FBI特工安德鲁·哈克斯塔特17日作证说，调查人员已经确定了19名潜在的受害者。他们都是在威斯康辛州失踪或被谋杀的妇女或儿童，可能符合克里斯滕森的说法。

哈克斯塔特说，没有证据能够将被告同其他这些案件联系起来，但他补充说，“不排除可能性”克里斯滕森对其中一些负有责任。

辩方团队的主要律师伊丽莎白·波洛克随后重申，尽管对克里斯滕森的背景进行了“大规模”调查，FBI还没有其他“证据”能证明他之前曾杀过人。

在17日下午的庭审中，一名侦探证实，这名面临死刑审判的前伊州大学博士生，案发后在接受调查时，曾面对与他描述的事实不一致时，表现出如荨麻疹病发时候的发抖情况。

伊州大学警探埃里克·斯帝沃森17日作证说，克里斯滕森的行为和外表在2017年6月的质询期间发生了巨大变化，当时他更改了几天的有关章莹颖失踪当天自己是如何玩电子游戏的说法。

FBI特工布莱恩·施什科尔伯格也作证说，调查也提出了疑问。他说，克里斯滕森告诉他，当他清洗汽车时，他的手指开始流血，但FBI从未在车内发现血液。

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