国际医美产业大会在成都举行

本报成都电 （陈尚文）6月15日至17日，由国家卫生健康委员会指导，成都市人民政府、四川省卫生健康委员会等共同主办的第二届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在成都举行。

来自国内外医疗美容领域的众多专家学者、产业投资人等共同就科研、标准化、医美人才建设与职业发展等领域，进行广泛的探讨与分享。与会者认为，医美产业是朝阳产业，2018年中国医疗美容市场规模已经超过了2000亿元，预计2030年将超过5000亿元。

除嘉宾发言与讨论外，现场还集中签约22个重大医美项目，投资总额约300亿元，涵盖医美服务、医美前沿技术、医美教育培训等领域。值得一提的是，本届医美产业大会多个国家的医美产业代表团首次以组团形式访问成都，面向中国市场推介本国医美产业并寻求产业项目合作。其中，大会还特别设立中国-以色列医美产业对接交流专场。

近年来，成都医疗美容产业发展态势良好，吸引了越来越多的国际国内医美企业关注。数据显示，2018年，全成都医美机构已达407家，比2017年增加131家。成都八大处医美医院、艾尔建中国创新中心等行业龙头在蓉项目投运，艾尔建首单医疗产品成功在成都通关，艾尔建中国贸易总部签约落户成都。

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