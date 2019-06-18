国家发改委：坚决反对

6月17日，在回答“稀土是否会成为中美经贸摩擦反制的手段”这一问题时，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示：“如果有谁企图利用中国的稀土资源制造的产品，反用于遏制打压中国的发展，我们坚决反对。”

在国家发改委17日举行的定时定主题新闻发布会上，孟玮就稀土相关问题回答了记者提问。孟玮指出，当前全球产业链条紧密相连，环环相扣，没有协同合作就没有发展进步。中国一直积极维护多边贸易体系，支持经济全球化，秉持开放、协同、共享的方针，推动我国稀土产业的发展，愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要。

“但是，互利共赢需要各方诚意维护，某些国家罔顾世界贸易规则，破坏全球产业链，对此我们坚决反对。”孟玮说。

孟玮还介绍，为了促进稀土产业的高质量发展，近日，发改委连续举办了三场座谈会，分别听取了行业专家、重点企业以及相关地方的意见和建议。“开座谈会的目的，就是为了要加快构建产业结构合理、科技水平先进、资源有效保护和生产运行有序的稀土行业发展格局，推动我国稀土产业的高质量发展。座谈会上，参会的各位同志提出了很多非常有针对性的意见和建议，包括加强稀土的出口管控、强化稀土的全方位监管、建立出口全流程追溯和审查机制以及加快稀土新材料和高端应用产业发展等。”

“目前，国家发改委正会同有关部门对这三次座谈会上收集起来的有关意见和建议逐条进行梳理研究，并将在深入调研和科学论证的基础上，抓紧研究出台有关政策措施，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。”孟玮说。

孟玮表示，比如，针对目前稀土行业违法违规生产的问题，将加大行业整顿规范的力度，构建长效的监管机制，规范行业的发展秩序；针对稀土行业生态环保历史欠账的问题，将扎实推进矿山生态修复和环境治理，加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术，推进稀土产业的绿色发展；针对稀土行业高端产业应用不足的问题，将完善创新激励机制，支持企业加强知识产权保护，突破一批关键核心技术，提升产业的竞争能力。

孟玮认为，中国是全球稀土第一储量大国，也是第一生产大国。在这种背景下，加强稀土资源的开发利用，对于中国经济和世界经济发展来说，都具有重要的积极作用。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)