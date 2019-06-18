多伦多庆祝集会上发生枪击4人受伤

加拿大多伦多市中心17日发生枪击事件，造成4人受伤。警方已逮捕3名嫌疑人。

枪击事件发生在当地时间下午约4时，地点位于多伦多市中心纳森菲利普斯广场的东南部。当时数万民众在广场上庆祝多伦多猛龙队首次夺得美职篮（NBA）总冠军。

事件发生时，加拿大总理特鲁多、多伦多市长约翰·托里以及猛龙队主力球员等人正在广场的舞台上。多伦多警方说，有4人在枪击事件中受伤，其中两人重伤，3名嫌疑人被逮捕。

多伦多猛龙队本月13日以总比分4:2力克对手，首次夺得美职篮总冠军。据加拿大媒体报道，200多万人参加了17日的庆祝游行和集会。

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