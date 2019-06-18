海内外“798”联手助推文化产业

84家园区打造文化标杆

“中国的变化太快了，完全认不出来，令人惊讶。”6月15日，来自荷兰的胡贝·图斯站在北京798艺术区，不禁想起自己20年前第一次来北京时的景象，感叹地对记者说。

胡贝·图斯是阿姆斯特丹文化产业孵化基地负责人。此次他与来自英国、德国、韩国、意大利以及中国北京、上海、天津等国内外知名文化产业园区代表、专家学者，一起在北京参加国际文化产业园区发展论坛。论坛由北京市朝阳区联合中国文化产业协会共同主办，地址选在798艺术区。

胡贝·图斯20年前来北京的时候，这里还是个工厂，但今天它已成为拥有纯艺术机构285家、设计类机构113家的全球知名艺术园区。“2018年，798艺术区举办了1280场展览、各种品牌和概念发布活动1227场，到访人群808万人，其中有200万是外国朋友。”798艺术区董事长王彦伶介绍。

毗邻798艺术区的751D·PARK北京时尚设计广场，如今已成为北京时尚界的重要地标。这里不仅是中国国际时装周、中国国际大学生时装周、北京国际设计周的重要场地，还是阿玛尼、爱马仕、亚马逊、联想、小米等国内外知名品牌发布新品的首发地。

北京市朝阳区委书记王灏在此次论坛上介绍：“截至目前，朝阳区共有登记注册文化企业近8.1万家，拥有798、751、莱锦、郎园、懋隆、恒通等84家各具特色的文化产业园区，已形成了错位、协同、融合发展的良好格局，构成了探索文化发展、城市更新的朝阳实践。”

“全国文产看北京，北京文产看朝阳，朝阳在文化产业建设上确实是一个标杆。”中国传媒大学文化发展研究院院长范周表示。

文化产业让城市发光

胡贝·图斯此次考察了798、751等几个文化产业园区，亲眼看到这些园区成长得很快，也很成熟。“如果城市是一个人的话，这些文化产业园区就像珠宝，让这座城市闪闪发光。”胡贝·图斯指出，在阿姆斯特丹，有很多艺术家的建筑和前工业园区都成为热门的文化场所。它们为城市提供了重要的贡献和新的元素，这种影响远远超出了本城市。

与荷兰一样，文化产业园区的振兴和再利用，也正给中国城市带来巨大的能量回归。以北京为例，当前正处在由城市发展转向首都发展的关键节点，面临着从集聚资源求增长到疏解功能谋发展的深刻转型。“文化产业天然契合首都城市转型发展与经济结构调整升级的历史趋势，成为首都高质量发展的必然选择，也成为满足人民群众精神文化生活新期待的重要途径。”北京市委宣传部副部长赵磊表示。

作为首都功能的重要承载区和国际交往的重要窗口，北京朝阳区近年来大力推动文化建设，成为北京市文化产业高质量发展的排头兵。2014年，全国首个国家文化产业创新实验区在这里成立，重点发展文化传媒、数字内容、创意设计、文化贸易、休闲娱乐等五大“高精尖”产业，并在文化产业发展的机制体制、政策环境、市场体系、金融服务、人才培养、发展模式等六个方面探索创新。

扩大文化产业“朋友圈”

本次论坛期间，由中国文化产业协会、北京朝阳国家文化产业创新实验区牵头，包括英国创意克罗伊登、德国柏林木材厂文化产业园、798艺术区、751D·PARK北京时尚设计广场、上海德必WE等国内外20多个知名文化产业园区，倡议发起国际文化产业园区发展联盟。联盟旨在促进国内外文化产业园区在项目资源、文创技术、产业研究、智库服务等方面的持续合作，扩大文化产业领域的海外“朋友圈”。

由英国艺术与人文研究委员会管理、被列入英国工业战略一部分的伦敦InGame游戏研发中心，此次也成为朋友圈中的一员。其负责人肖恩·泰勒说：“视频游戏行业在英国充满活力。我们有很多和中国的合作项目，包括在汽车、娱乐以及游戏中的一些创新。未来还会有更多潜在的机会，能够让中国和英国一起携手研发市场以及策略。”

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)