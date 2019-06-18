相信双方能够妥善处理此事

据新华社北京6月17日电 （记者侯晓晨）针对中菲渔船相撞事，外交部发言人陆慷17日应询表示，中方愿同菲律宾方面查清事情原委和经过，相信双方能够本着合作与友好精神，以事实为依据，妥善处理好此事。

在当日例行记者会上，有记者问：关于中菲渔船在南沙礼乐滩海域相撞事，菲总统府发言人确认，杜特尔特总统不出席当日就此事召开的紧急“内阁会议”，并称应让外交渠道发挥作用。请问中方对此有何评论？

陆慷说，6月10日凌晨，在南沙礼乐滩海域发生一起中方渔船和菲方渔船意外相撞事件。中方对在此次事故中遇险的菲方渔民表示慰问。

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